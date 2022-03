ASUS nous propose un nouvel "écran" PC : Le "H1".



ASUS a lancé le "H1", un projecteur full HD avec une LED haute luminosité de 3 000 lumens.











Contrairement aux projecteurs, vous pouvez utiliser les consoles de jeu les plus récentes et les PC de jeu les plus performants pour jouer à des jeux avec des images fluides à un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. En outre, avec un écran de projection géant pouvant atteindre 200 pouces et des haut-parleurs d'excellente qualité de 10W, vous pouvez regarder des films et des films avec des images et des sons puissants.



Les principales spécifications comprennent un rapport de contraste de 800:1, une distance de projection de 1,15 à 5,7 m, un affichage de 1,07 milliard de couleurs et une gamme de couleurs de Rec.709/sRGB 125 pour cent. Les interfaces sont les suivantes : HDMIx2, D-Subx1, RS232x1, USB Type-Ax1, Ethernet x1 et sortie stéréo 3,5 mm x1.



Les dimensions extérieures sont de 405 mm de large, 283 mm de profondeur, 99 mm de hauteur et pèsent environ 5,7 kg. Le niveau sonore de fonctionnement est de 32 décibels, la durée de vie des LED est d'approximativement 30 000 heures et la garantie du produit est de deux ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D