MSI nous propose un nouveau PC portable : Le GS77-12UGS-077.



MSI a lancé le PC portable de jeu fin de 17,3 pouces GS77-12UGS-077 chargé d'un Core i9-12900H et d'une GeForce RTX 3070 Ti.











Le cristal liquide utilise un écran WQHD à haute vitesse avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz et prend en charge un affichage à large gamme de couleurs DCI-P3. En plus des haut-parleurs stéréo, les enceintes disposent de quatre woofers, ce qui vous permet de jouer à des jeux et des films avec un son authentique malgré le fait qu'il s'agisse d'un PC portable.



Mémoire DDR5 de 32 Go (16 Go x 2), stockage SSD NVMe M.2 de 1 To, réseau local câblé de 2,5 gigabits et réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + réseau Bluetooh 5.2, reconnaissance faciale sont les principales spécifications. Comme équipement standard, il dispose d'une caméra Web de 2,07 millions de pixels avec des fonctionnalités et un microphone.



Lecteur de carte SD, Thunderbolt 4x1, USB3.2 Gen.2 Type-Cx1, USB3.2 Gen.2 Type-Ax2, HDMIx1, sortie casque/entrée microphone combo jack x1 sont les interfaces. La batterie lithium-ion a une capacité de 99,9Whr/4 cellules/6 250mAh.



Les mesures extérieures sont de 397,6 mm de largeur, 283,5 mm de profondeur, 20,8 mm d'épaisseur et un poids de 2,8 kg. Le système d'exploitation est préinstallé et le produit est garanti deux ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



