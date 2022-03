L'AMD Radeon 680M (iGPU Ryzen 6000 "Rembrandt") fait ses preuves avec Cyberpunk 2077.



La carte graphique intégrée Radeon 680M qui équipe les processeurs mobiles AMD Ryzen 6000 s'avère être un tueur de GPU discrets d'entrée de gamme. TechEpiphany a publié une vidéo de présentation montrant les performances de l'iGPU dans le monde réel avec le titre AAA "Cyberpunk 2077" en Full HD (1080p), avec un peu d'aide de FidelityFX Super Resolution (FSR). TechEpiphany a utilisé un ordinateur portable ASUS TUF GAMING F17 équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 6800H "Rembrandt" dont l'iGPU Radeon 680M est entièrement débloqué, avec ses 12 unités de calcul RDNA2 (768 processeurs de flux), 12 accélérateurs de rayons, 16 ROP et 48 TMU. L'ordinateur portable dispose également d'un GPU GeForce RTX 3050 Laptop, mais pour ce test, il a été désactivé.







La première partie de la vidéo montre le jeu s'exécutant en 1080p et avec des paramètres moyens-hauts, la FSR étant réglée sur Ultra Quality. Ici, l'iGPU gère 30-40 FPS. Le ray tracing en temps réel est désactivé. Dans la deuxième partie, ils ont activé le ray tracing et la Super Résolution FidelityFX, mais c'est là que l'iGPU s'essouffle. Les fréquences d'images chutent à des niveaux injouables, mais il n'y a toujours pas d'artefacts visuels ou d'erreurs de rendu typiques des iGPU conçus pour rendre des jeux de qualité supérieure. Il est toujours impressionnant de voir qu'AMD tient sa promesse d'offrir des jeux en 1080p à un plus grand nombre de titres.



La présentation vidéo de TechEpiphany peut être regardée dans le lien : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP