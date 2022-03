Test du Pure Loop 360mm de be quiet!

PC-Boost vous propose son dernier test dédié à un gros AIO provenant de chez be quiet! : le Pure Loop 360. Taillé pour refroidir les processeurs à gros TDP, il est même en mesure de vous essayer ou même vous lancer dans l'overclocking !

En tout cas, c'est un test à découvrir !

Il existe de nombreux modèles de refroidissements par eau tout-en-un, autrement appelés AIO (All In One), et en général, plus ils sont grands, et plus ils sont potentiellement capables de refroidir des composants à fort TDP. Et c'est même sans compter le fait que parfois l'utilisateur peut s'adonner à l'overclocking, qu'il soit modéré ou conséquent. Ayant déjà testé le Pure Loop 240mm de chez be quiet!, aujourd'hui c'est le Pure Loop 360mm qui va être décortiqué et testé. Et donc c'est avec un processeur à fort TDP, le FX-8350 de chez AMD, avec une base de 125W, qui va servir à vérifier si ce Pure Loop 360mm sera en mesure de le refroidir correctement en usage normal, ou même en overclocking !

Accédez au test