MSI présente la GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G OC LHR sans support LED.



MSI va commencer à vendre la carte graphique GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G OC LHR équipée de GeForce RTX 3080 12 Go pour le marché local. Annoncé.



















Il s'agit d'un appareil de la série "VENTUS" sans fonction LED, et le refroidisseur VGA est équipé de trois ventilateurs "Torx Fan 3.0" avec deux types de pales de ventilateur, conventionnelles et dispersées. En plus de minimiser la déformation du substrat, la surface arrière est dotée d'une plaque arrière en aluminium qui sert également de dispositif de dissipation de la chaleur. Les principales caractéristiques comprennent 8 960 cœurs CUDA, un taux de boost de 1 740 MHz, une vitesse de mémoire de 19 Gbps, une largeur de bus mémoire de 384 bits, une mémoire vidéo GDDR6X de 12 Go, ainsi que DisplayPort 1.4ax3 et HDMI 2.1 x 1.



Interface de bus PCI-Express4.0 (x16), connexion d'alimentation auxiliaire 8pinx2 et consommation d'énergie de 350 W. Les dimensions extérieures sont de 305 mm de long, 120 mm de large, 57 mm d'épaisseur et le poids de 1 362 g.



Le prix devrait être proche de 1 600 euros.



THE GURU3D