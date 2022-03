ASUS présente le moniteur ROG Swift PG329Q-W.



ASUS a présenté aujourd'hui le moniteur de jeu ROG Swift PG329Q-W. Il s'agit essentiellement d'une variante blanche du ROG Swift PG329Q, dont le design voit le blanc mat occuper la majeure partie du panneau arrière, avec des accents en aluminium mat - une bande diagonale et une autre autour du pivot. Le support a la même finition à deux tons. À l'avant, le blanc mat n'occupe que la lunette inférieure. L'écran est toujours encadré d'une fine lunette noire.











Le ROG Swift PG329Q-W est un moniteur planaire de 32 pouces doté d'une dalle d'affichage Fast IPS. Il offre une résolution WQHD (2560 x 1440 pixels), une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz, un temps de réponse de 1 ms (GTG) et des technologies telles que ELMB Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, et DisplayHDR 600. Vous bénéficiez également des innovations ASUS telles que Shadow Boost, Game Visual (préréglages d'affichage optimisés pour les jeux vidéo), Game Plus (réticule OSD, minuteur et compteur FPS). Les entrées d'affichage comprennent un port DisplayPort 1.2a et deux ports HDMI 2.0.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP