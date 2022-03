Thermaltake annonce le casque de jeu sans fil ARGENT H5 RGB.



Thermaltake, la marque de premier plan dans le domaine du PC DIY pour les boîtiers, les systèmes de refroidissement, les périphériques de jeu et les solutions de mémoire pour les passionnés, a le plaisir d'annoncer la sortie de casques sans fil de haute qualité dans la famille TT Gaming - ARGENT H5 RGB Wireless Gaming Headset, offrant des performances sonores fabuleuses sans fils gênants.







Le casque de jeu ARGENT H5 RGB sans fil peut être connecté via une connexion sans fil de 2,4 GHz ou un câble de 3,5 mm ; il est chargé via une connexion USB, ce qui permet au casque de jeu de fonctionner jusqu'à 10 heures d'autonomie avec l'éclairage RGB, et 19 heures sans activer l'éclairage RGB. Le casque de jeu sans fil offre une plus grande flexibilité pour que les utilisateurs puissent jouer à des jeux, écouter de la musique ou regarder des films à une plus grande distance, car la portée sans fil peut atteindre 10 mètres.







Doté de la nouvelle génération de son surround DTS Headphone : X v2.0 de nouvelle génération et des haut-parleurs Hi-Res de 40 mm, le casque de jeu sans fil ARGENT H5 RGB offre des performances sonores ultimes. En outre, les utilisateurs peuvent facilement effectuer des réglages à l'aide des boutons situés sur le casque. Les fonctions comprennent la mise sous/hors tension, le volume, le contrôle du son DTS 7.1, l'état de la batterie, la mise en sourdine du micro et le contrôle de la balance jeu/chat. Parmi ses autres atouts, citons un microphone bidirectionnel pour une excellente clarté vocale, un bandeau réglable sur 15 niveaux pour s'adapter à toutes les tailles de tête et des oreillettes faciles à transporter grâce à son design pivotant vers l'intérieur.







En plus de ses excellentes performances sonores, le casque de jeu sans fil ARGENT H5 RGB améliore également l'esthétique générale en proposant une illumination de 16,8 millions de couleurs RVB réelles sur deux zones afin de produire des effets d'éclairage magnifiques et hautement personnalisés. Grâce au logiciel iTAKE engine et à TT RGB PLUS, les utilisateurs peuvent synchroniser les effets d'éclairage RVB sur leurs périphériques de jeu TT ou d'autres composants PC TT. De plus, le casque de jeu sans fil ARGENT H5 RGB est compatible avec PC, Xbox One, PS4 (mode filaire 3,5 mm uniquement), Mac, Mobile et Nintendo Switch, les utilisateurs peuvent s'immerger avec le meilleur casque de jeu sans fil sur plusieurs plateformes !



Modes de connexion



Prend en charge le mode sans fil 2,4 GHz, le mode de charge 3,5 mm et le mode de charge USB. Sur le mode sans fil 2,4 GHz, jusqu'à 10 heures avec éclairage, ou 19 heures avec éclairage éteint. L'entrée analogique 3,5 mm vous donne la liberté de jouer avec fil sur console, mobile ou PC, sans utiliser la batterie.

*Peut varier en fonction des conditions informatiques. L'autonomie de la batterie est basée sur le volume du casque réglé à 50 %.



SUPPORTS DTS Headphone : X v2.0



Découvrez le son surround DTS Headphone : X v2.0 et les préréglages d'égalisation, avec une précision supérieure à celle du son surround 7.1 standard. Une conscience spatiale précise dans le jeu vous permet de détecter clairement la position et la distance dans un paysage sonore 3D complet. Entendre clairement ce qui vous entoure peut faire la différence entre la victoire et la défaite.



- Téléchargez le pilote du son surround DTS 7.1 au lancement du logiciel du moteur iTAKE.

- Configuration requise : Windows 10 version 18362.0 ou supérieure (x64, x86).



Pilotes Hi-Res 40 mm



Les haut-parleurs Hi-Res de 40 mm minimisent la distorsion tout en produisant des sons clairs et précis à la fois aux basses et hautes fréquences, allant de 20 Hz à 40 kHz. La qualité audio est plus douce et plus étendue, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande clarté et plus de détails lorsqu'ils jouent, regardent des films ou écoutent de la musique.



Hi-Res prend en charge le mode filaire 3,5 mm uniquement.



Support logiciel

Logiciel iTAKE Engine



Réglez la luminosité, la vitesse et la direction des effets d'éclairage RVB ; personnalisez les effets d'éclairage et synchronisez les couleurs RVB de tous vos périphériques de jeu Thermaltake via la fonction TT SYNC, créant ainsi un écosystème complet.



Compatible TT RGB Plus



Synchronisez toutes les gammes de produits d'alimentation, de refroidissement liquide, de ventilateurs de boîtier et de Thermaltake Gaming compatibles TT RGB PLUS pour une coordination transparente des couleurs de votre écosystème.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP