Raijintek présente le châssis OPHION ELITE SFF.



Raijintek, un fabricant taïwanais de boîtiers d'ordinateurs, de refroidisseurs et d'alimentations, a ajouté une nouvelle entrée à sa famille de boîtiers de petite taille. Aujourd'hui, la société présente l'OPHION ELITE, qui est un boîtier Mini-ITX conçu pour s'adapter à une large sélection de matériel.











Il permet aux utilisateurs de stocker du matériel convaincant avec un refroidissement adéquat et d'avoir une utilisation en toute tranquillité. L'OPHION ELITE prend en charge les cartes mères Mini-ITX, un maximum de 7 ventilateurs, dont deux ventilateurs 120/140 sur le côté (radiateur de 240 mm), un ventilateur 120 en bas (préinstallé), deux ventilateurs 120/140 à l'avant, un ventilateur 120/140 à l'arrière et un ventilateur 80 sur le dessus.











Il est compatible avec les cartes VGA de taille normale (320 mm/3 slots) et prend en charge les alimentations ATX/EPS ordinaires. Il peut accueillir trois disques durs de 3,5 pouces ou cinq disques durs/SSD de 2,5 pouces.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations, consultez le site Web de la société.



TECHPOWERUP