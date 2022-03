Lenovo annonce les ordinateurs portables ThinkBook 14s Yoga Gen 2 et ThinkBook 13s Gen 4 i.



Lenovo a annoncé aujourd'hui les derniers ordinateurs portables ThinkBook 14s Yoga Gen 2 et ThinkBook 13s Gen 4 i. Poursuivant la philosophie de conception moderne qui est devenue synonyme de ThinkBook, les nouveaux modèles présentent des couleurs à double ton et dégagent une certaine classe avec un extérieur en aluminium anodisé et des cadres étroits sur les quatre côtés. Équipés de technologies intelligentes et innovantes et de fonctionnalités hautes performances, ils offrent aux utilisateurs des expériences de productivité, de collaboration et de sécurité supérieures.











La combinaison des processeurs Intel Core de 12e génération, jusqu'à Windows 11 Pro, le stockage SSD rapide, Intel Thunderbolt 4 et la connectivité Intel Wi-Fi 6E visent à offrir des efficacités inégalées pour aider les utilisateurs à gérer les charges de travail les plus exigeantes en local ou dans le cloud. Les expériences intuitives du travail collaboratif sont encore améliorées par des fonctionnalités telles que Smart Appearance, AI Meeting Manager et l'annulation intelligente du bruit, toutes conçues pour simplifier les réunions et les rendre plus agréables. Aidez à protéger les données et l'identité avec Smart Power On, un lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation, qui ajoute une couche de sécurité et de commodité et qui est géré par le module Trusted Platform 2.0 (dTPM) discret matériel standard.











Dans la nouvelle réalité d'un monde de travail hybride, les entreprises de toute taille peuvent être les partisans d'une transformation intelligente, mais les entreprises plus petites et agiles sont celles qui peuvent favoriser une reprise mondiale. Les ordinateurs portables ThinkBook aident les petites et moyennes entreprises (PME) à conserver un avantage concurrentiel et à retenir et attirer un personnel très motivé et féru de technologie. Qu'il s'agisse de personnes créatives, de travail à distance, de travail au bureau, de voyages d'affaires ou de tout cela à la fois, les utilisateurs ambitieux ont besoin d'outils de collaboration et de productivité pour rester agiles et innovants, où qu'ils soient. En tirant parti de la technologie, ils peuvent produire des choses impensables qui résonnent et donnent du pouvoir aux entreprises et aux publics du monde entier. Le ThinkBook est conçu pour faire partie intégrante de l'inspiration qui permet de créer de meilleures entreprises et d'améliorer les communautés grâce à des réalisations individuelles et à des réalisations impensables reconnues mondialement. Lenovo ThinkBook - À portée de main.



ThinkBook 14s Yoga Gen 2



Le ThinkBook 14s Yoga Gen 2 est un ordinateur portable flexible et polyvalent qui inspire les utilisateurs à s'épanouir dans la nouvelle réalité. Grâce à ses modes multiples, le 14s Yoga peut s'adapter aux besoins de l'utilisateur et optimiser le flux de travail. Des options informatiques puissantes, des écrans vifs et des composants de pointe contribuent à des innovations intelligentes qui améliorent l'expérience de l'utilisateur.



Des performances impressionnantes :



- Les derniers processeurs Intel Core de 12e génération et la carte graphique Intel Iris Xe aident les utilisateurs à accomplir leurs tâches sous Windows 11 Pro.

- Écran FHD de 14 pouces compatible Dolby Vision avec une gamme de couleurs sRGB de 100 % pour profiter d'une reproduction riche des couleurs et d'une expérience visuelle vivante, avec la technologie Low Blue Light pour filtrer les émissions de lumière bleue et minimiser la fatigue oculaire.

- Double stockage SSD qui prend en charge jusqu'à 2x 1 To PCIe Gen 4 SSD offre de l'espace pour les plus gros fichiers, et la mémoire DDR4 avec un support jusqu'à 40 Go.

- Les ports Intel Thunderbolt 4 et USB Type-C permettent un transfert rapide des données et simplifient la connectivité à l'alimentation et aux périphériques externes, notamment les écrans.

- Intel Wi-Fi 6E booste les performances sans fil avec une bande passante plus large, une latence plus faible et une connectivité plus stable.

- Smart Power On intègre un lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation pour plus de commodité et une couche de sécurité supplémentaire.



Conçu pour impressionner :



- Le mode tactile sur l'écran protégé par le verre Corning Gorilla Glass offre une interaction plus naturelle et sans effort en utilisant des gestes à plusieurs doigts, et l'écriture avec le Smart Pen est prise en charge dans toutes les applications.

- Design fin et élégant en aluminium, disponible en gris minéral ou en bleu abyssal, avec des accents de couleur à deux tons et des extérieurs métalliques à trois côtés pour un look et une sensation haut de gamme.

- Les bords étroits sur quatre côtés offrent un rapport écran/corps élevé qui améliore l'expérience de travail et de divertissement.

- Conçu pour répondre aux normes Mil-Spec grâce à des tests contre les conditions difficiles, notamment les températures extrêmes, la pression, la poussière, les vibrations, etc.



Intelligent et intuitif :



- Le stylo intelligent peut prendre des notes, dessiner des croquis et signer des documents facilement. Lorsque l'écran est verrouillé, le fait de retirer le stylo ouvre l'application Smart Note pour une prise de notes rapide. Dans Windows 11, la nouvelle prise en charge haptique offre une sensation plus tactile et plus intuitive avec l'espace de travail Windows Ink, qu'il suffit de saisir d'un simple geste.

- AI Meeting Manager peut traduire la voix ou l'audio en texte à l'écran dans 14 langues prises en charge et peut transformer la voix en texte dans n'importe quel champ de saisie.

- Appareil photo FHD en option avec obturateur physique

- Glance by Mirametrix, alimenté par l'IA, détecte les traits du visage des utilisateurs et offre une détection de présence et des alertes de confidentialité.

- Smart Appearance permet d'améliorer les effets de la caméra, de flouter l'arrière-plan ou d'ajouter une image pendant les appels vidéo.

- Super Resolution permet de convertir une vidéo 720p en 1080p, que ce soit lors d'appels vidéo ou de la lecture de vidéos, grâce à l'outil Lenovo Vantage.

- La technologie Dolby Audio, diffusée par des haut-parleurs de marque Harman, améliore l'expérience audio, et la technologie intégrée de suppression du bruit sur les microphones à double réseau rend les réunions plus efficaces. Les utilisateurs peuvent sélectionner le mode idéal en fonction de la situation, qu'il s'agisse du mode privé, partagé ou environnemental.

- Accès rapide et facile aux fonctions de voix sur IP grâce à des touches dédiées, et une touche de raccourci pour un accès rapide aux services d'assistance.



ThinkBook 13s Gen 4 i



Le ThinkBook le plus mince à ce jour avec seulement 14,9 mm, le ThinkBook 13s Gen 4 i comprend pratiquement toutes les caractéristiques de performance et de fonctionnalité intelligente de son frère polyvalent et se distingue par ses designs à double couleur Cloud Grey et Arctic Grey. D'un poids de 1,25 kg (2,75 livres), cet ordinateur portable élégant présente un nouveau design à cadre ultra étroit avec un rapport écran/corps de 91 % entourant l'écran de 13,3 pouces qui comprend un panneau tactile 400nit 2,5K avec Dolby Vision en option offrant des images étonnantes et réalistes avec des couleurs et un contraste précis. Conçu sur la plate-forme Intel Evo, avec un stockage rapide et une mémoire LPDDR5 à double canal, il respire la puissance et les performances pour une productivité de nouvelle génération.



Caractéristiques uniques du ThinkBook 13s Gen 4 i :



- Nouvel aspect métallique épuré mesurant seulement 14,9 mm d'épaisseur.

- Trois options d'écran de 13,3 pouces, avec des résolutions WUXGA et WQXGA et une option tactile, toutes dotées de la technologie TÜV Rheinland Low Blue Light.

- Option d'appareil photo FHD pour une clarté vidéo plus nette, obturateur physique de l'appareil photo pour la confidentialité de l'utilisateur.

- Le capteur de lumière ambiante ajuste la luminosité en fonction de la lumière environnante pour un meilleur confort visuel.

- Jusqu'à 1 To de stockage PCIe SSD et jusqu'à 32 Go de mémoire.

- Autonomie d'environ 11 heures avec une batterie de 56 Wh.

- 2 ports Intel Thunderbolt 4 pour l'audio, la vidéo et l'alimentation.

- À mesure que les entreprises s'adaptent à de nouvelles méthodes de travail, les PME doivent relever de nouveaux défis en matière de continuité des activités et de fidélisation des employés. La gamme de ThinkBook, y compris ces derniers modèles, peut contribuer à équiper les utilisateurs créatifs et productifs avec la technologie polyvalente adéquate pour s'adapter à toutes les situations. L'étendue de l'offre, qui va des ordinateurs portables ultra-portables comme le ThinkBook 13s Gen 4 i au ThinkBook 14s Yoga Gen 2 i polyvalent, en passant par le ThinkBook Plus Gen 3 unique et innovant récemment annoncé, devrait inspirer et aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes et à réaliser des choses impensables.



Disponibilité et Prix



- Le ThinkBook 14s Yoga Gen 2 sera disponible à partir de juin 2022, à partir de 899 euros.

- Le ThinkBook 13s Gen 4 i sera disponible à partir de juin 2022, à partir de 749 euros.



