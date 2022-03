MSI présente la carte mère MAG H670 Tomahawk WiFi DDR4.



Intel a lancé sa gamme de cartes mères Socket LGA1700 avec des options de chipset Z690, et plus tard B660 et H610, mais le H670 semblait insaisissable. Les fabricants de cartes mères lancent lentement leurs offres basées sur le H670, et MSI a rejoint la fête avec la MAG H670 Tomahawk WiFi DDR4. La conception de la carte est très similaire à celle des cartes mères MAG B660 de la série Tomahawk, mais avec un peu plus d'entrées/sorties et un bus de chipset plus large. La principale caractéristique qui distingue la H670 de la B660 est le bus de chipset DMI 4.0 à 8 voies, contre 4 voies pour la B660.



















Une autre différence essentielle entre la Tomahawk H670 et la Tomahawk B660 est que le slot PCI-Express x16 est compatible avec la Gen 5 sur la carte H670, mais cela est dû aux choix de conception de MSI. Sur le papier, les plateformes B660 peuvent avoir des slots PEG Gen 5. Un autre élément clé de différenciation entre les chipsets H670 et B660 est que le H670 offre 12 couloirs PCIe Gen 4 en aval, et MSI en a profité pour offrir deux emplacements M.2 NVMe avec câblage Gen 4 x4. La connectivité comprend une interface réseau filaire 2,5 GbE pilotée par un contrôleur Intel i225-V, un module Intel AX200 WiFi 6 + Bluetooth 5.2 et un système audio HD à 8 canaux piloté par le CODEC Realtek ALC897 vieux de 12 ans.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP