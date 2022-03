Western Digital lance un disque dur NAS de 20 To avec 64 Go iNAND.



Bien que les disques durs de 20 To ne soient pas une nouveauté, le dernier disque de Western Digital destiné aux appareils NAS fait les choses un peu différemment en intégrant la technologie OptiNAND de WD. La famille WD Red Pro est la famille de disques NAS haut de gamme de Western Digital et a généralement une bonne réputation sur le marché. Le disque est composé de neuf plateaux ePMR (energy-assisted perpendicular magnetic recording), d'une capacité de 2,2 To chacun. Comme pour les disques précédemment lancés dans la famille Red Pro, il s'agit d'un disque à 7 200 tr/min avec une interface SATA 6 Gbps. Le taux de transfert interne atteindrait 268 Mo/s, ce qui en fait le deuxième disque le plus rapide de la série, juste derrière la version 18 To.











Ce qui rend le SKU de 20 To unique dans la série Red Pro, c'est l'inclusion de 64 Go de flash iNAND propre à WD. L'iNAND de Western Digital peut être considérée comme un SSD sans DRAM dans un boîtier à puce unique et, dans ce cas, elle est utilisée comme un gros morceau de cache pour le disque dur. Un autre avantage de la technologie OptiNAND, selon WD, est que jusqu'à 100 Mo de données dans le cache d'écriture DRAM de 512 Mo que possède également le disque, peuvent être vidés vers l'iNAND en cas de coupure de courant inattendue du disque. Cela pourrait permettre de sauver des données importantes en transit dans le pire des cas et semble être un excellent ajout à un disque dur destiné aux applications NAS.



Disponibilité et Prix



Le WD Red Pro 20 To est en vente dès maintenant au prix de 499.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP