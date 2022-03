TECHPOWERUP nous propose CPU-Z en version 2.0.







CPUID a publié aujourd'hui la version 2.00 de CPU-Z, l'utilitaire de benchmarking et d'information sur les CPU, les cartes mères et les mémoires principales. La version 2.00 ne modifie en rien l'interface utilisateur et l'utilitaire conserve la continuité de son design par rapport à la version 1.99 précédente.







Ce qui est nouveau, ce sont les processeurs pris en charge. Il s'agit du Core i9-12900KS "Alder Lake", du Ryzen 7 5800X3D, d'une sélection complète de processeurs mobiles Core de 12e génération "Alder Lake-U" et "Alder Lake-P", des dernières générations de processeurs mobiles Pentium Gold et Celeron, et d'une prise en charge préliminaire des processeurs mobiles Ryzen 6000 "Rembrandt". La détection des informations SPD de la mémoire a été améliorée et un bug lié à la topologie AMD CCX/CCD a été corrigé.



Voici les corrections et nouveaux processeurs détectés :



- Intel Core i9 12900KS.

- Intel Core i7-1280P/1270P/1260P, Core i5-1250P/1240P, Core i3-1220P (28 W).

- Intel Core i7-1265U/1255U, Core i5 1245U/1235U, Core i3 1215U (15 W).

- Intel Core i7-1260U/1250U, Core i5 1240U/1230U, Core i3 1210U (9 W).

- Intel Pentium 8505, Celeron 7305 (15 W).

- Intel Pentium 8500, Celeron 7300 (9 W).

- AMD Ryzen 7 5800X3D.v

- AMD Radeon RX 6500 XT.

- Support préliminaire des APUs AMD Ryzen 6000 "Rembrandt".

- Processeurs Intel Core i5 12500, 12400, Core i3 12300, 12100.

- Amélioration du rapport d'information DDR5 SPD.

- Correction du bug de la topologie CCD/CCX d'AMD.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



