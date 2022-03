L'échec de la mise à jour de Windows 11 masque par inadvertance le menu Démarrer, voici une solution de contournement.



Introduit avec Windows 95, l'histoire du menu Démarrer de Windows, qui dure depuis 27 ans, est jalonnée de modifications et de changements. Prenez l'incorporation de la fonction de recherche, par exemple, qui a commencé avec Windows Vista ou Windows 8, lorsque Microsoft a essayé d'éliminer complètement le menu Démarrer.







Aujourd'hui, le menu Démarrer, bien qu'il ne soit plus étiqueté "Démarrer" comme il l'était dans les générations précédentes, est redevenu une partie intégrante de l'expérience Windows. Windows 11 a apporté quelques changements spectaculaires au menu, notamment par rapport à Windows 10 ou Windows 8.1. Dans les dernières versions de Windows, du moins dans les éditions non-entreprises, Microsoft a intégré des raccourcis vers ses partenaires et ses jeux dans le menu Démarrer également, bien que la plupart des utilisateurs expérimentés aient réussi à les purger et à les réduire au strict minimum afin d'éliminer les lourdeurs.







Grâce à la mise à jour de février de Windows 11, il semble que des changements soient prévus pour le menu Démarrer. Selon le blog Windows Latest, certains utilisateurs ont signalé que le menu disparaissait lorsqu'ils naviguaient dans certaines applications. Microsoft, toujours bon pour perpétuer les stéréotypes, affirme qu'il ne s'agit pas d'un bug mais d'une fonctionnalité. Bien qu'ils aient, en fait, techniquement raison dans ce cas. Le problème est lié à une mise à jour des "widgets" inclus dans la mise à jour de février.



La version mise à jour des widgets sur Windows 11 est censée fournir une interface meilleure et plus rapide pour les actualités, la météo, les photos et les fichiers personnels. Le problème est que l'icône du widget elle-même active le menu du widget au passage de la souris, quel que soit le contexte. Ainsi, si la recherche ou l'affichage des tâches n'est pas activé, le menu des widgets est placé juste à côté du menu de démarrage. Il est donc facile de passer la souris sur le menu widget et de l'activer accidentellement alors que le menu Démarrer était l'intention initiale. De plus, il arrive que lorsque le menu widget devient actif, il remplace l'état actif du menu Démarrer. Dans ce cas, si vous essayez de cliquer sur le menu Démarrer, celui-ci s'ouvre et se ferme immédiatement jusqu'à ce que vous cliquiez dessus une deuxième fois.







Heureusement, il existe une solution de contournement facile. Pour faire simple, il suffit de désactiver les widgets pour le moment. Cela désactive le menu des widgets et empêche l'activité de survol de la souris d'activer le menu des widgets. Selon un ancien ingénieur de Microsoft, c'est quelque chose que vous devriez probablement faire de toute façon pour préserver la RAM. Pour désactiver le bouton des widgets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre barre des tâches, cliquez sur les paramètres de la barre des tâches, puis désactivez les widgets dans le menu.



HOTHARDWARE