Ul présente le benchmark 3DMark Speed Way DirectX 12.



Ul vient de dévoiler son tout nouveau test de référence qui sera intégré à l'omniprésente suite de benchmarking 3DMark dans le courant de l'année 2022. 3DMark Speed Way rejoindra Time Spy et Fire Strike dans l'éventail d'outils disponibles pour les professionnels et les consommateurs qui mettent collectivement les cartes graphiques et les systèmes à l'épreuve, fournissant un moyen pour les propriétaires de comparer les performances objectivement.







3DMark Speed Way vise à ouvrir la voie en matière de benchmarking avec la prochaine génération de technologies de rendu graphique qui alimenteront les jeux dans un avenir proche. Il utilise principalement l'éclairage par traçage de rayons et l'illumination globale en temps réel pour construire les images, ainsi que certaines des fonctionnalités de pointe disponibles dans DirectX12 Ultimate (notamment les shaders de maillage et l'ombrage à taux variable).



L'indice de référence a été créé en partenariat avec Lenovo, et sera fortement marqué par leur marque (en particulier la sous-division de jeu Legion comme le montrent les images ci-dessus).



Il semble probable que Speed Way supplantera Port Royal en tant que benchmark de ray tracing en boîte, étant donné ses capacités plus larges. Cependant, pour l'instant, le duo Time Spy et Fire Strike ne semble pas prêt de disparaître.



3DMark Speed Way sera disponible sur Steam dans le courant de l'année.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



VORTEZ