ICY DOCK nous propose un nouveau rack amovible : Le MB024SP-B.



Le flexiDOCK MB024SP-B est un boîtier pour disque dur à quatre baies, sans plateau, qui permet d'allouer des disques SAS/SATA de 2,5" à la baie frontale de 5,25" de n'importe quel système informatique pour faciliter l'échange de disques et l'accessibilité. Il supporte quatre disques durs SAS/SATA 2,5" ou SSD de d'une hauteur maximale de 9,5 mm et utilise la vitesse de transfert SATA III 6Gbps.



















Changement de disque sans plateau et sans outil



Grâce à la conception simplifiée de la station d'accueil sans plateau, l'installation ou le retrait des disques n'a jamais été aussi simple. Il suffit de glisser des disques durs (HDD) de 2,5" ou des disques durs solides (SSD) pour accéder rapidement à vos données et les éjecter en toute sécurité en tirant manuellement sur le disque.



Supprimer le ventilateur, devenir silencieux



Le ventilateur d'extraction est volontairement retiré sur MB024SP-B pour réduire tout bruit aigu produit par le ventilateur. Il est conçu pour émettre un minimum d'interférences sonores et convient à tout environnement à faible acoustique.



De plus, en laissant un espace libre supplémentaire à l'arrière de l'unité, le MB024SP-B est plus court en profondeur et peut s'intégrer dans la plupart des châssis d'ordinateurs où la contrainte d'espace est critique.



Conception de refroidissement passif maximal



Plus de 100 trous/découpes de ventilation sont placés stratégiquement dans le boîtier et le backplane pour un effet de refroidissement passif maximal. En outre, les aérations en nid d'abeille situées à l'avant et à l'arrière du dispositif fonctionnent parfaitement avec le ventilateur de refroidissement de l'ordinateur, éliminent rapidement la chaleur piégée autour des disques et maintiennent vos disques 2,5" à des températures optimales.



Caractéristiques :



- Supporte 4x HDDs/SSDs 2.5" SAS/SATA (jusqu'à 9.5mm de hauteur de disque),

- S'installe dans n'importe quelle baie de lecteur externe standard de 5,25",

- Supporte les vitesses de transfert SATA 6Gbp/s et SAS jusqu'à 12Gbp/s (hôte SAS requis),

- Conception sans plateau et sans porte pour le remplacement à chaud de disques nus sans outils ni vis,

- Réduit l'encombrement des câbles en utilisant une seule connexion d'alimentation SATA à 15 broches pour alimenter quatre disques,

- LED d'activité bleue pour chaque disque (bleu fixe pour l'alimentation et bleu clignotant pour l'activité du disque),

- Prend en charge les câbles de données SATA à 7 broches et les câbles d'alimentation à 15 broches avec un design à verrouillage,

- Garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication,

- Technologie d'alimentation active (APT) - ne s'allume que si un disque est inséré dans la baie de disque,

- Plus de 100 trous de ventilation sont placés stratégiquement dans le boîtier pour un effet de refroidissement passif maximal,

- Assistance gratuite par des agents d'assistance technique formés par des professionnels.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



ICY DOCK