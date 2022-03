Jonsbo dévoile les refroidisseurs de CPU à flux supérieur de la série HX4170D.



Jonsbo a dévoilé aujourd'hui le HX4170D, un refroidisseur d'UC à profil bas et à flux supérieur, dont la hauteur Z (ventilateur compris) est de 45,3 mm. Quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur traversent une base en cuivre indirect et transportent la chaleur à travers une pile d'ailettes en aluminium ventilée par un ventilateur compact de 12,5 mm d'épaisseur et de 92 mm. Le ventilateur tourne entre 600 et 3 300 tours/minute, poussant jusqu'à 38,85 CFM de flux d'air, avec un niveau sonore de 28,4 dBA. Le ventilateur est équipé d'un roulement hydraulique.























Il existe deux variantes du HX4170D. La variante standard White possède un dissipateur thermique entièrement blanc et son ventilateur est doté d'un éclairage RVB adressable. La variante All-Black possède une roue de ventilateur opaque et n'est pas éclairée. Le refroidisseur mesure 95 mm x 95 mm x 45,3 mm (LxPxH) et pèse 290 g. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge figurent LGA1700, LGA1200, LGA115x et AM4.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP