Lenovo annonce les ordinateurs portables IdeaPad Gaming 3 & Gaming 3i.



Lenovo a présenté aujourd'hui ses nouvelles séries d'ordinateurs portables IdeaPad Gaming 3i et IdeaPad Gaming 3 en deux tailles d'écran, 15 pouces et 16 pouces, qui sont idéales pour les jeunes et les nouveaux joueurs qui entrent dans le monde du jeu et qui veulent impressionner avec la bonne puissance de feu pour le jeu. Cette gamme redynamisée fait peau neuve à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des composants thermiques améliorés pour un jeu plus silencieux, de nouvelles couleurs de châssis et des détails haute performance, sans oublier une option de panneau WQHD+ renforcée.







Les nouveaux ordinateurs portables IdeaPad pour le jeu sont suffisamment portables pour être emportés partout, par exemple en classe ou dans la chambre d'amis pour des sessions de jeu marathon, mais ils sont plus puissants qu'un ultrabook pour jouer aux meilleurs titres et s'attaquer au travail scolaire (ou à une activité secondaire) sans se ruiner. Un coup d'œil rapide sous le capot de cette machine révèle un traitement et des graphismes puissants pour des prouesses de jeu en herbe et un streaming de premier ordre.







Il est difficile d'oublier cette première sensation d'exaltation lorsqu'on joue enfin avec un ordinateur de jeu à haut rendement. Construit avec un design épuré, préparez-vous à tomber amoureux de la série Lenovo IdeaPad Gaming 3 tranquille avec des accents de passepoil décoratif bleu cool entourant sa découpe d'E/S arrière. En plus d'offrir un look et une sensation plus propres, cette nouvelle conception de l'encoche arrière permet également une meilleure accessibilité aux ports, une meilleure gestion des câbles et un glissement plus facile dans un sac à dos.



Ces ordinateurs portables de jeu Windows 11, élégants et minimalistes, dotés d'un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, offrent une expérience de jeu magnifique et des vidéos de qualité exceptionnelle grâce à un système de divertissement optimisé pour le jeu et offrant des performances de premier ordre avec une option de processeurs Intel Core i7 série H de 12e génération ou de processeurs AMD Ryzen série 6000.



Faites battre votre cœur avec une puissance graphique qui dépasse toutes les attentes, avec en option un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3060 ou Intel Arc Graphics, afin d'améliorer les expériences de création, de jeu et de productivité sur l'IdeaPad Gaming 3i. Rendez vos amis (et vos ennemis) jaloux en regardant cet ordinateur portable prendre vie lors de jeux audacieux ou lors de tâches intensives pour des projets de classe. La technologie thermique intelligente à quadruple évent permet un refroidissement plus silencieux et plus efficace grâce à un taux de ventilation optimisé jusqu'à 20 % supérieur à celui de la génération précédente. Fini les ventilateurs d'ordinateurs portables vrombissants qui couvrent les cours en classe. Il convient également de noter l'augmentation de 10 % du débit d'air des ventilateurs grâce aux quadruples évents innovants situés entre le couvercle et la base, avec des évents de chaque côté, tous dotés d'un accent bleu distinctif, comme un clin d'œil supplémentaire à l'héritage de Lenovo en matière de jeux vidéo.



Pour ceux qui recherchent une fréquence de rafraîchissement élevée de 165 Hz, les portables IdeaPad Gaming 3i et IdeaPad Gaming 3 offrent un écran IPS 16:10 WQHD+ (2560 x 1600) de 16 pouces avec une gamme de couleurs sRGB de 100 % et une luminosité de 500 nits. L'option plus compacte d'écran WQHD (2560 x 1440) 16:9 de 15,6 pouces est également disponible. Elle est proposée dans deux teintes de châssis, dont Onyx Grey et Glacier White, pour une sensation de fraîcheur et de propreté.



Vivez une expérience de jeu de haut niveau grâce au système de sonorisation 3D Nahimic Audio et au clavier de jeu dynamique signé Lenovo, avec rétroéclairage RVB à 4 zones en option sur certains modèles. Profitez d'une webcam FHD 1080p avec obturateur de confidentialité sur le modèle 16 pouces, et optez pour des options de stockage améliorées. De plus, les utilisateurs peuvent maintenant découvrir leur prochain jeu favori avec trois mois de Xbox Game Pass grâce à la collaboration de Lenovo avec Microsoft sur les gammes d'ordinateurs portables grand public Windows, comme IdeaPad Gaming et Lenovo Legion. Game Pass donne accès à plus de 100 jeux PC de haute qualité, avec de nouveaux jeux ajoutés en permanence. Avec la nouvelle application Xbox pour Windows PC, les joueurs peuvent découvrir des jeux, parcourir la bibliothèque, afficher des recommandations et filtrer par genre avec Game Pass.



Disponibilité et Prix



- L'ordinateur portable IdeaPad Gaming 3i 16 pouces avec processeur Intel Core sera disponible à partir de 1 099 euros et devrait être disponible à partir de juin 2022, et l'ordinateur portable IdeaPad Gaming 3 16 pouces avec processeurs AMD Ryzen 6000 Series sera disponible à partir de 1 099 euros et devrait être disponible à partir de juillet 2022.

- L'ordinateur portable IdeaPad Gaming 3i de 15 pouces avec processeur Intel Core sera proposé à partir de 999 euros et devrait être disponible à partir de mai 2022, et l'ordinateur portable IdeaPad Gaming 3 de 15 pouces avec processeurs AMD Ryzen 6000 Series sera proposé à partir de 999 euros et devrait être disponible à partir de juin 2022.



