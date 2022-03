Kingston FURY propose des modules DDR5 SODIMMs.



Kingston FURY, la section gaming de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits mémoire et des solutions technologiques, annonce la sortie des modules Kingston FURY™ Impact DDR5 SODIMM. Parfaites pour les joueurs ou les passionnés de PC qui recherchent les dernières performances de pointe pour leur PC portable ou leur périphérique de petite taille.







La mémoire Kingston FURY Impact DDR5 est 50% plus rapide que la DDR4, ce qui permet de booster les jeux, le rendu et le multitâche, tandis que sa faible consommation d'énergie et son efficacité accrue maintiennent le système au frais à 1,1V. Disponible en kit SODIMM certifié Intel XMP 3.0 d'une capacité maximale de 64 Go, la mémoire Kingston FURY Impact DDR5 intègre toutes les caractéristiques améliorées de la DDR5 dans un format ultra-compact. Grâce à la technologie innovante d'overclocking Plug N Play1 et à l'ECC intégré, elle prend automatiquement en charge le débit de 4800MT/s2 avec des latences inférieures à celles de la DDR5-4800 standard. Ainsi, elle améliore les performances du système sans avoir à activer un profil et maintient l'intégrité des données tout en atteignant des vitesses extrêmement élevées.



« Nous sommes ravis de compléter notre gamme de mémoire DDR5 haute performance avec les modules Kingston FURY Impact DDR5 SODIMM, » déclare Iwona Zalewska, DRAM Business Manager, Kingston EMEA. « Les joueurs et les créateurs de contenu peuvent désormais profiter de la puissance de la DDR5 sur les PC fixes et les PC portables. » La mémoire Kingston FURY Impact DDR5 est disponible en modules simples jusqu'à 32 Go et en kits de 2 jusqu'à 64 Go. Elle bénéficie d'une garantie à vie limitée et de plus de 30 ans d'expertise.



Caractéristiques et spécificités de la Kingston FURY Impact DDR5 :



- Performances exceptionnelles des modules DDR5 SODIMM : 50 % plus rapide que la DDR4 pour

une amélioration des jeux, du rendu et du multitâche.

- Fonctionnalité d'overclocking automatique Plug N Play1 : La mémoire Kingston FURY Impact DDR5

s'overclocke automatiquement à la vitesse la plus élevée répertoriée.

- Certifié Intel XMP 3.0 : Maximisation des performances de la mémoire grâce à des timings, des

vitesses et des tensions pré-optimisées pour l'overclocking.

- Consommation d'énergie réduite, efficacité accrue : Grâce à la faible consommation d'énergie de

1,1 V d'Impact DDR5, le système reste froid et efficace.

- Stabilité améliorée avec ECC sur puce : Maintien de l'intégrité des données tout en atteignant les

vitesses d'overclocking.



Capacités :



- Simple : 8 Go, 16 Go, 32 Go,

- Kit de 2 : 16 Go, 32 Go, 64 Go.



- Fréquences 1 2 : 4 800 MT/s,

- Latences : CL38,

- Voltage : 1,1 V,

- Température en fonctionnement : 0 °C - 85 °C,

- Dimensions : 69,6 mm x 30 mm.



Pour plus d'informations sue les barrettes mémoires KIGSTON FURY : Cliquez ICI.



