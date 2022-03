COOLER MASTER nous propose un nouveau boitier PC : Le Silencio S400 Sakura Limited Edition.



Cooler Master a également présenté une quantité limitée de boîtiers PC tour compacts Silencio S400 Sakura Limited Edition avec des fleurs de cerisier sur les panneaux avant et latéraux.



















Il s'agit du deuxième modèle de boîtier PC au design Sakura, après le "MasterBox NR200P Sakura Limited Edition" présenté en mars de l'année dernière. Il est basé sur le "Silencio S400 TG" et présente un joli design avec des fleurs de cerisier dessinées sur le panneau frontal et les deux panneaux latéraux en blanc. Les deux côtés de la porte d'entrée peuvent être ouverts et le panneau supérieur peut être remplacé par le panneau à mailles connecté. De plus, afin d'annuler avec succès certaines fréquences, la porte d'entrée, le panneau latéral droit et le panneau supérieur utilisent une combinaison de nombreux matériaux d'isolation sonore tels que de la mousse souple et épaisse et du vinyle haute densité.



Avant 120 mm/140mmx2, haut 120 mm/140mmx2 (la cage ODD doit être retirée), arrière 120mmx1 (ventilateur SICKLEFLOW PWM ARGB de 120 mm ajouté), radiateur 240 mm/280 mm (même), haut 240 mm (même), arrière Jusqu'à 120 mm Chaque zone utile contient un refroidisseur de CPU d'une hauteur totale de 166 mm, un bloc d'alimentation d'une hauteur totale de 325 mm (lorsque le radiateur avant et le disque dur ne sont pas installés)/140 mm (lorsque la cage du disque dur est placée à l'extrémité), et une carte graphique d'une longueur maximale de 319 mm.



Les dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 210 mm, profondeur 418 mm, hauteur 408 mm, capacité 33,9 L. Les facteurs de forme compatibles sont Mini-ITX et MicroATX.



THE GURU3D