DELL nous propose un nouvel écran PC : Le P2423D et le P2723D.



Les écrans QHD P2423D (23,8 pouces) et P2723D (27 pouces) sont équipés de bornes d'entrée DisplayPortx1, HDMIx1, USB3.2 Gen.1 Type-Ax4. Le "P2423D" mesure 537,8 mm de largeur, 179,57 mm de profondeur, 496,11 mm de hauteur et pèse 5,45 kg. La largeur du "P2723D" est de 611,6 mm, la profondeur de 190,1 mm, la hauteur de 535,2 mm et le poids de 6,76 kg.







Il s'agit d'un écran IPS de 27 pouces de 2560 x 1440 (WQHD ou 1440p) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Une surface d'écran mate antireflet, un taux de contraste statique de 1000:1, des angles de vision de 178°/178° et une compatibilité avec les couleurs 8 bits sont autant de caractéristiques notables. Un rétroéclairage WLED sans scintillement offre une luminosité maximale typique de 350 cd/m2 et une gamme de couleurs sRGB de 99 %. Il s'agit d'un modèle "ComfortView Plus" dont le pic de lumière bleue est décalé vers des longueurs d'onde moins énergétiques, ce qui peut améliorer le confort visuel (certifié TÜV Rheinland). Une option 'ComfortView' Low Blue Light (LBL) est également incluse pour réduire toutes les longueurs d'onde de la lumière bleue, ce qui donne à l'image un aspect plus chaud et favorise une expérience visuelle plus confortable.



Un temps de réaction gris-gris de 5 ms est indiqué, mais comme souvent, ce chiffre ne doit pas être pris trop au sérieux. Le support est maintenu en place par un mécanisme de dégagement rapide au centre et peut être retiré pour permettre une solution compatible VESA 100 x 100 mm si nécessaire. Les interfaces sont placées vers le bas et comprennent une entrée d'alimentation CA (convertisseur d'alimentation interne), HDMI 1.4, DP 1.2 et deux connecteurs USB 3.2 Gen1 (plus amont). Deux autres ports USB 3.2 sont judicieusement placés au bas de l'écran, en dessous et à gauche (vu de face).



Le prix de départ de ce moniteur est de 550 Dollars.



