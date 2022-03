Clavier HyperX Alloy Origins 65 livré avec des personnalisations de couleurs.



HyperX, l'équipe de périphériques de jeu de HP Inc. et la marque leader dans le domaine du jeu et des esports, a annoncé aujourd'hui que le clavier mécanique de jeu HyperX Alloy Origins 65 est maintenant livré avec les options de commutateur tactile HyperX Aqua ou de commutateur linéaire HyperX Red. Le clavier au facteur de forme de 65 pour cent comprend des touches fléchées dédiées, des touches de page haut et bas, d'accueil et de suppression pour offrir un équilibre optimisé entre compacité et fonctionnalité. En plus des claviers Alloy Origins 65, le clavier mécanique de jeu HyperX Alloy Origins 60 est maintenant disponible avec les commutateurs tactiles HyperX Aqua et un nouveau coloris rose est disponible avec les commutateurs linéaires HyperX Red.







" Nous sommes heureux d'élargir nos options de clavier sur le marché ultra-compact avec le nouveau clavier à facteur de forme de 65 % et les variations de commutateurs ajoutées pour l'Alloy Origins 60 ", a déclaré Jennifer Ishii, responsable de catégorie chez HyperX. "L'Alloy Origins 65 est conçu spécifiquement pour les joueurs qui recherchent un clavier offrant plus d'espace pour les mouvements de la souris tout en offrant des flèches dédiées, des touches de suppression, de page précédente et de page suivante."



Le clavier Alloy Origins 65 présente un facteur de forme de 65 % qui permet d'économiser de l'espace. Il est doté de touches fléchées dédiées, ainsi que de touches de suppression, de retour à la page précédente et de retour à la page précédente, afin de maximiser la fonctionnalité et l'espace sur le bureau pour un mouvement optimal de la souris. Le clavier est équipé de commutateurs mécaniques HyperX conçus pour la performance et la longévité, avec une durée de vie de 80 millions de clics par commutateur. Le clavier comprend des touches rétroéclairées RGB avec une conception de LED exposée et cinq niveaux de luminosité réglables. Ajoutant une autre couche de style créatif et de personnalisation, l'Alloy Origins 65 comprend également des capuchons de touches ABS peints et gravés au laser pour la barre d'échappement et la barre d'espace dans des thèmes de couleur rouge et aqua pour s'adapter aux commutateurs de touches de choix des utilisateurs.



Le premier des claviers HyperX de petit format, Alloy Origins 60, reçoit quelques ajouts sur les options de commutateurs pour une personnalisation accrue. Doté du facteur de forme original ultra-compact de 60 pour cent qui maximise la fonctionnalité et l'espace de bureau, le clavier offre maintenant aux utilisateurs les options de commutateurs tactiles HyperX Aqua ou une nouvelle variante de couleur rose disponible dans les commutateurs linéaires HyperX Red.



Les claviers HyperX Alloy Origins 60 et Alloy Origins 65 utilisent des touches rétroéclairées exposées RVB pour une illumination plus vive avec des effets d'éclairage rayonnants, ainsi que des capuchons de touche PBT double face de qualité supérieure avec des fonctions secondaires pour une utilisation et une durabilité à long terme. Les deux types de clavier offrent des fonctions de personnalisation avancées pour l'éclairage et les macros, y compris des effets d'éclairage personnalisables par touche. Les claviers sont également livrés avec des capuchons accessoires supplémentaires3, notamment un capuchon ESC HX et une barre d'espacement exclusive HyperX, ainsi qu'un extracteur de capuchon pour une personnalisation accrue.



La gamme complète des Alloy Origins dispose d'un mode de jeu personnalisé, permettant aux utilisateurs de choisir quelles touches sont activées et désactivées. Les touches macro peuvent être assignées et stockées dans la bibliothèque de macros, et les utilisateurs peuvent choisir parmi trois angles de clavier réglables pour un positionnement idéal. Grâce à la mémoire embarquée, les utilisateurs peuvent sauvegarder jusqu'à trois profils pour jouer en déplacement à l'aide du logiciel HyperX NGENUITY. Parmi les autres fonctionnalités, citons l'anti-ghosting à 100 %, le rollover complet des touches N et un câble de clavier détachable USB Type-C vers USB Type-A.



Disponibilité et Prix



Le clavier mécanique HyperX Alloy Origins 65 en version commutateur HyperX Red et HyperX Aqua, le clavier mécanique Alloy Origins 60 avec commutateur HyperX Aqua et le clavier mécanique Alloy Origins 60 avec commutateur HyperX Red en version rose sont disponibles aux États-Unis pour 99.99 Dollars.



