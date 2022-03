GIGABYTE ajoute le support du Ryzen 7 5800X3D et débloque le contrôle de l'horloge maximale du CPU.



La semaine dernière, GIGABYTE a publié des mises à jour de firmware UEFI pour ses cartes mères Socket AM4 qui ajoutent le support du prochain processeur AMD Ryzen 5800X3D. Publiées pour les cartes mères des séries 400 et 500 d'AMD, ces mises à jour contiennent le microcode AGESA ComboPI V2 1.2.0.6 Patch-b. Une autre caractéristique clé de ces mises à jour est qu'elles réintroduisent la bascule "Max CPU Boost Clock Override", qui apparaît lorsqu'un processeur Ryzen 5000 "Vermeer" est installé.







Le Ryzen 7 5800X3D est un processeur à 8 cœurs et 16 threads basé sur la microarchitecture "Zen 3" et doté de la technologie AMD 3D Vertical Cache (3DV Cache), avec 100 Mo de cache total (jargon AMD pour la somme de tous les caches L2 et L3). La société annonce des performances de jeu comparables à celles du processeur Core i9-12900K "Alder Lake". La réintroduction de la fréquence d'accélération indique que la société souhaite que les passionnés s'adonnent à l'overclocking, ce qui en fait une réponse possible aux performances de jeu du i9-12900KS, à un prix inférieur.



WCCFTECH