Samsung annonce les ordinateurs portables de la série Galaxy Book2 Pro.



Samsung Electronics a annoncé aujourd'hui la série Galaxy Book2 Pro, une gamme de PC phares comprenant le Galaxy Book2 Pro 360 avec la fonctionnalité S Pen et le Galaxy Book2 Pro avec 5G. Les deux facteurs de forme combinent la flexibilité et la polyvalence nécessaires aux modes de vie professionnels et d'apprentissage en constante évolution d'aujourd'hui et sont construits avec l'ADN mobile de Samsung. Le résultat est une expérience PC qui est à la fois productive et portable.







Alors que de plus en plus d'étudiants et de professionnels profitent d'environnements de travail à distance ou hybrides, la protection de leurs données, de leur identité et de leur vie privée reste une priorité absolue pour Samsung. Pour mieux protéger les utilisateurs, la série Galaxy Book2 Pro est la première gamme de PC grand public répondant aux exigences de Microsoft en matière de PC à noyau sécurisé.



Auparavant conçue pour les PC d'entreprise dans les secteurs hautement sécurisés tels que la finance, la santé et l'administration, la désignation de PC sécurisé de la série Galaxy Book2 Pro offre un niveau de protection accru sous Windows 11 et présente un matériel, un micrologiciel et un logiciel profondément intégrés pour renforcer la protection contre les cyberattaques potentielles. Désormais, tout le monde peut bénéficier d'une sécurité avancée pour une plus grande tranquillité d'esprit.







La série Galaxy Book2 Pro offre les avantages de la sécurité d'entreprise à l'intérieur d'un châssis ultra-portable et élégant qui se déplace facilement partout où vous allez. Ils offrent la mobilité avec les meilleurs designs fins et légers de leur catégorie dans de nouvelles couleurs élégantes, combinés à la liberté de la connectivité 5G et Wi-Fi 6E. Avec jusqu'à 21 heures d'autonomie, les consommateurs peuvent se déplacer dans leur journée sans être toujours branchés. De plus, le chargeur universel USB Type-C ultra-rapide de la série Galaxy Book2 Pro peut alimenter tous les appareils mobiles Galaxy6, ce qui vous permet de ne transporter qu'un seul chargeur lors de vos déplacements.



La série Galaxy Book2 Pro est équipée des derniers processeurs Intel Core de 12e génération qui permettent aux utilisateurs de travailler, de passer des appels vidéo et de jouer avec des performances fluides et fiables. Samsung poursuit son fier partenariat avec Intel, en travaillant en étroite collaboration avec le fabricant de puces pour assurer l'optimisation complète du processeur avec le matériel et les logiciels de la série Galaxy Book2 Pro.







Les appels vidéo faisant désormais partie de la vie quotidienne, la série Galaxy Book2 Pro a été mise à niveau pour vous offrir des expériences d'appel de haute qualité à chaque fois que vous vous connectez. Grâce aux webcams FHD 1080p et à des angles de champ de vision plus larges, votre flux vidéo sera clair à chaque appel. Le mode Studio est également mis à niveau avec une variété de nouvelles fonctionnalités, notamment le cadrage automatique, qui vous maintient parfaitement centré même lorsque vous vous déplacez dans le cadre. Les nouveaux effets d'arrière-plan et l'effet de visage éliminent les distractions visuelles de l'arrière-plan tout en améliorant votre apparence, de sorte que vous serez à votre avantage quel que soit l'endroit où vous discutez en vidéo. Pour compléter l'expérience vidéo, les écrans AMOLED certifiés GREENGUARD sont désormais plus lumineux pour une clarté accrue.



L'audio sur la série Galaxy Book Pro2 est également amélioré pour des appels qui sonnent aussi bien qu'ils sont beaux. La fonction bidirectionnelle de suppression du bruit de l'IA bloque les bruits parasites provenant de votre environnement et de celui de votre collègue, afin que chaque mot soit entendu avec une clarté totale. De plus, le Smart Amp Max 5W produit un son équilibré à des volumes plus élevés. Le Galaxy Book2 pro series prend également en charge les technologies sonores AKG et Dolby Atmos. En outre, la nouvelle application Samsung Device Care incluse dans la série Galaxy Book2 Pro permet désormais aux utilisateurs de vérifier l'efficacité de leur appareil et fournit des moyens d'optimiser l'alimentation et le stockage pour garantir des performances constantes tout au long de la durée de vie de l'appareil.



La série Galaxy Book2 Pro offre une variété d'expériences connectées au sein de l'écosystème Galaxy qui élimine les frictions dans la vie quotidienne des utilisateurs. La nouvelle expérience Galaxy Book aide les utilisateurs à se familiariser avec les fonctionnalités uniques de Galaxy et à transférer leur contenu sur leur nouvel appareil. Grâce à l'authentification unique avec le compte Samsung, les utilisateurs n'ont qu'à saisir une seule fois leur nom d'utilisateur et leur mot de passe pour avoir instantanément accès aux applications et au contenu de l'appareil Galaxy, notamment Samsung Gallery et Samsung Notes, et pour que leurs Galaxy Buds soient prêts à être appairés.



Cette nouvelle expérience guide également les utilisateurs à travers le processus Galaxy Book Smart Switch, les aidants à transférer leurs anciennes données, photos, paramètres et autres, de leur ancien PC, quel que soit le fabricant, vers leur nouveau PC. Et une fois transférée, la nouvelle expérience de la série Galaxy Book2 Pro est plus familière que jamais avec l'interface intuitive One UI Book 4. Les utilisateurs d'autres appareils Galaxy se sentiront comme chez eux sur leur nouveau PC avec la même interface utilisateur, les mêmes applications et les mêmes menus qu'auparavant.



Disponibilité



Le Galaxy Book2 Pro sera disponible dans les coloris Graphite et Silver. Le Galaxy Book2 Pro 360 sera disponible en Bourgogne, Graphite et Argent.



TECHPOWERUP