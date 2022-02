STREAMPLIFY nous propose un nouveau produit : Le HUB CTRL 7.



Hub USB avec 7 ports USB et des boutons d’alimentation individuels avec des diodes indicatives pour les appareils connectés. Eclairage RGB à plusieurs effets accessibles avec un bouton de contrôle RGB.























Organisé et Connecté



Gardez vos périphériques et accessoires organisés et connectés. Que ce soit votre clavier, souris, microphone, webcam ou disque dur externe, HUB CTRL 7 est la solution idéale et complète pour votre configuration de streaming.



7 Ports USB



Avec six ports USB 3.0 et un port USB à charge rapide en 2A, vous pouvez connecter simultanément de multiples appareils. Configurez tout ce dont vous avez besoin pour que votre streaming se passe sans problème.



Des icônes pour une touche personnelle



Gravées sur mesure et élégamment conçues avec des symboles assortis, les icônes apportent une jolie touche personnelle à votre configuration de streaming. Choisissez parmi 16 icônes échangeables en acryliques pour personnaliser votre hub USB en fonction de votre style et de vos préférences.



Superbes modes d’éclairage RGB



Apportez à votre configuration une touche personnelle acec des modes d’éclairages RGB dynamiques et stylés. Changez entre les différents effets RGB enregistrés pour correspondre à votre humeur.



Boutons d’alimentation individuels



Chaque port USB dispose d’un bouton d’alimentation individuel pour allumer ou couper à guise. Un indicateur LED renseigner rapidement sur l’état de l’appareil pour savoir si le port est activé ou non.



Alimentatiojn haute puissance



Branchez directement à une grande source de puissance vos disques durs externes ou systèmes d’éclairage. Avec une alimentation de 12V/2A, 24W, HUB CTRL 7 assure que tous les appareils puissent être connectés simultanément sans perte de puissance ou de connexion.



Charge rapide



Le port USB en charge rapide 2A assure que votre smartphone ou autre appareil reste totalement chargé.



Gestion efficace des câbles



Livré avec un organiseur de câble flexible pour que les câbles restent propres, organisés et sécurisés.



Plug & Play



Pas besoin d’installer de logiciel ou pilote. Branchez simplement votre hub directement et vous êtes prêt. Le connecteur USB 3.0 est conçu pour répondre au protocole UVC/UVA, il peut donc être utilisé avec n’importe quel appareil.



Caractéristiques



- Hub USB avec 7 ports USB et un bouton d’alimentation individuel pour chaque port USB.

- Les indicateurs LED pour les appareils connectés vous laisse savoir quel port USB est activé.

- Choisissez parmi 16 icônes échangeables en acryliques pour personnaliser votre hub USB en fonction de votre style et de vos préférences.

- Changement de l’éclairage RGB via le bouton de contrôle RGB.

- Organiseur de câbles flexible pour une organisation efficace des câbles.

- Port USB 2.0 pour garder un appareil en charge.

- Plug & Play – Aucun pilote requis.

- Adaptateur 12V/2A certifié.

- Câble USB-A vers USB-A compatible avec la majorité des ordinateurs portables et PC (Windows10/8/7/Vista/XP et Mac OS).



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



