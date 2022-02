ICY DOCK nous propose un nouveau rack amovible : Le MB021VP-B.



Le flexiDOCK MB021VP-B est un rack amovible compact pour SSD NVMe U.2 PCIe 3.0/4.0 supportant des vitesses de transfert de données jusqu'à 64Gbps via une connexion Slimline SAS (SFF-8654). Il s'insère dans la baie de lecteur externe de 3,5" (baie pour disquettes) d'un boîtier d'ordinateur et permet l'installation et le retrait du disque sans plateau ni porte. Les utilisateurs peuvent accéder à leur SSD U.2 d'entreprise sans ouvrir le boîtier de l'ordinateur ni utiliser d'outils ou de vis. Il suffit d'insérer un SSD U.2 et d'activer l'alimentation du disque et le tour est joué.











Sans outils, amovibles et élégants



La conception sans plateau à l'avant permet aux utilisateurs de remplacer leurs SSD NVMe U.2 en quelques secondes. Lorsqu'un disque est inséré dans le MB021VP-B, le bouton d'éjection du disque sort. Pour retirer le disque, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton d'éjection et le disque sort. Le voyant d'activité du disque, élégant et facile à lire, est intégré au bouton d'éjection et indique l'état du disque.



Mécanisme de guidage intelligent du disque



Nous avons conçu un mécanisme intelligent de guidage du disque pour une insertion/un retrait en douceur et stable du disque, que vous utilisiez un SSD U.2 de 7 ou 15 mm de hauteur. Il y a deux picots de guidage de chaque côté du disque et un volet métallique à l'arrière qui s'ajuste automatiquement en fonction de la hauteur du disque. Chaque picot de guidage serre fermement le disque tandis que le volet métallique réglable pousse le disque vers le bas pour améliorer la stabilité du disque.



Performance supérieure



Pour exploiter pleinement les performances du SSD U.2 NVMe PCIe 4.0x4, le MB021VP-B utilise le connecteur Slimline SAS (SFF-8654) pour prendre en charge des taux de transfert allant jusqu'à 64 Gbps et est rétrocompatible avec le SSD U.2 NVMe PCIe 3.0 x4 jusqu'à 32 Gbps.



Interrupteur d'alimentation du disque individuel



Le flexiDOCK MB021VP-B est équipé d'un interrupteur coulissant, permettant aux utilisateurs de mettre les disques hors tension lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et d'allonger la durée de vie des disques. Il permet également de se prémunir contre les cyberattaques malveillantes imprévues.



Une multitude de fonctionnalités



Le logement du disque est recouvert d'un cache-poussière à ressort pour empêcher la poussière et les débris de pénétrer dans le dispositif et le système.



Caractéristiques principales :



- Supporte 1x 2.5" SSD NVMe U.2 PCIe 3.0/4.0 (jusqu'à 15 mm de hauteur de disque)

- Utilise 1 connecteur Slimline SAS (SFF-8654), brochage défini par SFF-9402 Rev 1.1.

- S'adapte à une baie de lecteur externe de 3,5".

- Conforme aux vitesses de transfert PCIe 3.0/4.0 jusqu'à 64 Gbps.

- Châssis métallique robuste avec plastique ABS de qualité industrielle.

- Conception sans porte et sans plateau pour un changement rapide de disque.

- Grand bouton individuel d'éjection du disque intégré avec une LED bleue d'activité du disque.

- Interrupteur d'alimentation du disque accessible en façade.

- Garantie de 3 ans contre tout défaut, la meilleure du secteur.

- Assistance gratuite par des agents d'assistance formés par des professionnels.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur le MB021VP-B : Cliquez ICI.



Il est disponible sue les sites E-Commerces.



Le prix est de : 119.90 euros.



ICY DOCK