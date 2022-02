EKWB : Les raccords de compression micro-tubes durs pour boîtiers SFF rejoignent la famille Quantum.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement par eau haut de gamme, élargit sa gamme de raccords Quantum Torque avec des raccords à compression Micro Hard-Tube destinés aux constructeurs de SFF et aux cas d'utilisation où l'espacement est un problème. Les EK-Quantum Torque Micro HDC 12 sont des raccords premium de 12 mm conçus pour les tubes solides, tels que l'acrylique, le PETG et le laiton. Une empreinte beaucoup plus petite permet de placer les tubes dans des endroits où un raccord ordinaire serait trop grand ou peu pratique.















Il a été baptisé Micro en raison de sa hauteur installée de seulement 11,5 mm, soit 23 % de moins que les raccords Torque HDC 12 standard. Le diamètre extérieur du raccord est également nettement inférieur à celui de son grand frère, avec seulement 16 mm de diamètre. Cette série Micro HDC 12 se compose de 5 modèles différents avec des finitions variées.



Ils sont tous usinés CNC en laiton avec des joints toriques de haute qualité pour l'étanchéité.



Ils sont disponibles dans les finitions suivantes :



- Nickel noir,

- Nickel,

- Or,

- Titane satiné,

- Noir.



Comme il n'y a pas d'espace pour un moletage conventionnel, la base du raccord s'étend à travers une ouverture dans la face supérieure où une clé Allen de 6 mm doit être utilisée pour le fixer en place. EK recommande l'utilisation de la clé Allen multiple EK-Loop pour cette application. La bague de verrouillage (compression) comporte un joint torique qui fixe le tube sur la base du raccord et empêche les fuites.



Disponibilité et Prix



Les raccords Micro HDC 12 de la série EK-Quantum Torque sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant :







TECHPOWERUP