Les souris verticales Evoluent VerticalMouse compatibles Windows 11.







Alors que de nombreux constructeurs informatiques ont déjà publié pour leurs matériels des pilotes compatibles avec Windows 11 ou bien ont publié un calendrier de mise à jour, certains retardataires ne proposent toujours rien dans ce domaine. C'était par exemple le cas jusqu'à présent de la marque Evoluent qui propose des souris verticales ergonomiques censées réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS).







Mais Evoluent vient de mettre à jour son site web et annonce la disponibilité de drivers pour Windows 11 et les souris VerticalMouse. Une nouvelle révision du pilote Mouse Manager, toujours numérotée 6.0.9.3 mais datée de la fin d'année 2021, vient en effet d'être publiée pour les souris VerticalMouse 4 et VerticalMouse D. Elle supporte désormais Windows 11 en plus de Windows 7/8/8.1/10.



En ce qui concerne les anciennes générations de souris verticales à savoir les VerticalMouse 3 et VerticalMouse C, leur pilote Mouse Manager n'a pas été mis à jour et en reste à la version 6.0.3.0 de 2019 mais Evoluent indique qu'il est pleinement compatible avec Windows 11 sans nécessiter une mise à jour.



Téléchargement pour Windows 7/8/8.1/10/11



- Drivers Evoluent Mouse Manager 6.0.9.3 WHQL build 2 pour les souris VerticalMouse 4/D : Cliquez ICI,

- Drivers Evoluent Mouse Manager 6.0.3.0 WHQL pour les souris VerticalMouse 3/C : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS