MSI nous propose un nouveau PC portable : Le Raider GE76 12UH-096FR.



Le « warp drive », ou moteur de distorsion, apparaît dans de nombreux films de science-fiction. Il se base sur le principe d’équivalence d’Einstein qui fait partie de sa théorie de la relativité et qui met en avant la dilatation du temps et la vitesse de la lumière. Tout comme le « warp drive », la série Raider GE offre des performances extrêmes et une conception solide pour une expérience gaming qui se déleste de la limite de l’espace-temps. Avec elle, les joueurs s’embarquent dans un voyage temporel en surfant sur la vague causée par l’extension de l’univers et se déplaçant dans un espace illimité.















EXPÉRIENCE GAMING ULTIME



La technologie MSI OverBoost combine la pleine charge du CPU et du GPU et assure une puissance graphique maximale de 175 watts avec un GPU GeForce RTX™ 3080 Ti, dont 45 watts pour le processeur Intel® Core™ i9/i7 de 12ème génération. Ces tests ont été effectués avec le mvec mode Performances extrêmes du logiciel MSI Center et une alimentation AC, pour une puissance totale de 220 watts.



DES PERFORMANCES ULTIMES AVEC LES PROCESSEURSINTEL DE 12ÈME GÉNÉRATION ET LES CARTES GRAPHIQUES GEFORCE RTX 30



En combinant un processeur allant jusqu’au Intel Core i9 de 12ème génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, les ordinateurs portables Raider GE76 et GE66 permettent aux joueurs de vivre une expérience gaming incroyablement puissante.



DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES GRÂCE À L'IA



La technologie NVIDIA DLSS donne un coup d'accélérateur à vos jeux sans en compromettre la qualité d'images. Avec, vous pouvez pousser les réglages et la résolution pour une expérience visuelle optimisée !



PUISSANCE ET PERFORMANCES



La technologie Max-Q permet de concevoir les PC portables les plus fins, rapides et légers au monde. Elle utilise l'IA pour rendre les ordinateurs portables gaming plus performants que jamais.



TRANSFERTS ULTRARAPIDES



La série Raider propose des interfaces de transferts efficaces ainsi que la meilleure bande passante possible afin de vous assurer une expérience incroyable.



DES IMAGES RAPIDES POUR UN AFFICHAGE FLUIDE



Les ordinateurs portables gaming de MSI sont conçus et optimisés pour répondre aux besoins des gamers. Leur écran offre un taux de rafraîchissement élevé et une fluidité d'image parfaite pour une expérience de jeu incroyable.



RÉTROÉCLAIRAGE LED RGB MYSTIC LIGHT



Le Raider GE76 vous permet de véritablement montrer votre personnalité. En effet, il dispose de la technologie Mystic Light qui dispose ici de la nouvelle fonction de rétroéclairage panoramique Aurora, une barre de LED RGB placée tout le long de son châssis avant. Vous pourrez choisir parmi 16,8 millions de teintes de couleurs afin de décorer votre Raider GE76 comme il se doit et pour ne jamais passer inaperçu !



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 15 mars 2022. Le prix sera de : 3 999.95 euros.



MSI