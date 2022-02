MSI nous propose un nouvel écran PC : Le Optix MPG321QRF-QD.



Pour améliorer l'expérience des utilisateurs, MSI a conçu une série de logiciels intelligents basés sur des années d'expérience professionnelle dans la recherche et le développement d'eSports et sur une compréhension des besoins des joueurs. Grâce aux technologies de jeu intelligentes fournies par MSI, notamment SoundTune et Optix Score, les joueurs peuvent vivre une meilleure expérience de jeu.















KVM



Grâce à la fonction KVM, vous pouvez contrôler plusieurs périphériques avec un jeu de joystick, de clavier ou de souris via le moniteur de jeu MSI.



VOYEZ PLUS LARGE, COMBATTEZ MIEUX



Les moniteurs de jeu eSports de la série Optix sont équipés d'un panneau WQHD prenant en charge une résolution allant jusqu'à 2560x1440. Ce panneau 16:9 permet aux joueurs d'examiner des scènes de jeu plus grandes par rapport aux panneaux FHD traditionnels et leur donne une longueur d'avance sur les autres concurrents.



APPLICATION GAMING OSD 2.0



Configurez facilement les paramètres de votre écran de jeu avec l'application OSD (On Screen Display). Modifiez sans effort vos paramètres à l'aide de votre clavier et de votre souris et programmez des options de raccourci pour changer rapidement de paramètres entre deux jeux.



ACCESSORIZE

VOTRE EXPÉRIENCE



Le sandow intégré vous aide à organiser le câble de votre souris et évite que l'excès de câble n'interfère avec votre chemin vers la victoire.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur l'écran : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 13 avril 2022. Le prix sera de : 899.95 euros.



MSI