Intel annonce le NUC 12 Extreme équipé de processeurs Intel Core de 12e génération.



Intel a annoncé l'Intel NUC 12 Extreme (nom de code Dragon Canyon) et l'Intel NUC 12 Extreme Compute Element (nom de code Eden Bay), un kit PC de bureau hautement modulaire conçu pour offrir des performances phénoménales pour les jeux et les tâches de création de contenu haut de gamme.







L'Intel NUC 12 Extreme et l'Intel NUC 12 Extreme Compute Element sont équipés des derniers processeurs de bureau Intel Core de 12e génération. Le kit NUC peut accueillir des cartes graphiques discrètes de 12 pouces et dispose d'une gamme complète de ports d'E/S, dont Thunderbolt 4. L'Intel NUC 12 Extreme offre des performances massives et des fonctionnalités dont les joueurs enthousiastes et les créateurs professionnels ont besoin dans un facteur de forme compact et modulaire.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Performances monstres, faible encombrement







L'Intel NUC 12 Extreme offre des vitesses révolutionnaires grâce à un processeur Intel Core i9 de 12e génération, avec huit cœurs de performance (P-cores) et huit cœurs efficaces (E-cores), 24 threads et une fréquence maximale de 5,1 GHz en mode turbo.







Caractéristiques supplémentaires :



- Jusqu'à un processeur Core i9-12900 de 12e génération,

- Graphique Intel UHD 770 (32EU),

- Prise en charge de 64 Go de modules SODIMM DDR4-3200 MHz à double canal,

- Prise en charge des cartes graphiques PCIe Gen5 x16 avec rétrocompatibilité avec les périphériques PCIe Gen4 et Gen3,

- Prise en charge d'un maximum de trois SSD M.2 PCIe Gen4,

- Deux ports Thunderbolt 4, Intel Wi-Fi 6E AX211, un port Ethernet 10Gbps standard ; et un port Ethernet 2.5Gbps, supplémentaire sur les SKUs de processeurs Intel Corei9.



Disponibilité et Prix



L'Intel NUC 12 Extreme sera disponible à partir du deuxième trimestre de 2022, et d'autres seront disponibles au cours de l'année. Les prix s'échelonneront entre 1 150 Dollars et 1 450 Dollars pour les Intel Core i7 et Intel Core i9, respectivement.



VORTEZ