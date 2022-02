MSI MPG Core Liquid K V2 sont tous compatible avec le socket LGA 1700 d'Intel.

MSI MPG Core Liquid K sont tous compatible avec le socket LGA 1700 d'Intel.



Voici la série MPG CORELIQUID K V2 de MSI. La gamme de produits se compose de deux modèles : le radiateur de 360 mm " MPG CORELIQUID K360 V2 " et le radiateur de 240 mm " MPG CORELIQUID K240 V2 ".



















Il s'agit d'une légère révision de la série "MPG CORELIQUID K" que nous avons précédemment vérifiée en détail, et elle se définit par sa compatibilité avec le socket LGA1700 utilisé par les processeurs Intel Core de 12ᵉ génération.



Les caractéristiques essentielles restent inchangées, et l'énorme bloc d'eau est doté d'un écran LCD de 2,4 pouces personnalisable et d'un "TORX FAN 3.0" de 60 mm de diamètre pour le refroidissement des composants périphériques tels que le circuit d'alimentation et le SSD M.2. Pour le ventilateur de refroidissement du radiateur, on utilisera l'original "TORX FAN 4.0", qui intègre la technologie développée pour le refroidisseur VGA. Le ventilateur de refroidissement a une plage de vitesse de 0 à 2 500 tours par minute, un volume d'air maximal de 77,4 pieds cubes par minute, une pression statique maximale de 4,29 mmH2O, un niveau sonore maximal de 39,9 dBA, un double roulement à billes et une durée de vie moyenne du ventilateur de 100 000 heures. La vitesse de rotation maximale du groupe motopompe est de 2 800 300 tr/min et le niveau sonore est de 20 dBA.



Le radiateur "MPG CORELIQUID K360 V2" mesure 394 mm de longueur, 120 mm de largeur et 27 mm d'épaisseur, tandis que le radiateur "MPG CORELIQUID K240 V2" mesure 272,5 mm de longueur, 120 mm de largeur et 27 mm d'épaisseur. Les plateformes prises en charge sont les suivantes : Intel LGA1150 / 1151/1155/1156/1200/1700/1366/2011/2011-3/2066, AMD Socket AM4/FM2+ /FM2/FM1/AM3+ /AM3/AM2+ /AM2, et "MPG CORELIQUID K360 V2".



THE GURU3D