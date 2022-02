VIEWSONIC nous propose un nouvel écran PC : Le ELITE XG251G.



ViewSonic a présenté l'écran à cristaux liquides ELITE XG251G de 24,5 pouces en Full HD pour le jeu, avec une fréquence de rafraîchissement de 360 Hz et un temps de réponse de 1 ms.







L'écran LCD est un écran IPS avec un grand angle de vision et la technologie de synchronisation de l'affichage est compatible avec NVIDIA G-Sync. De plus, il dispose de fonctions telles que NVIDIA Reflex, qui réduit la latence, "PureXP Motion Blur", qui élimine le flou de mouvement, "Blue Light Filter", qui élimine la lumière bleue, et "flicker-free", qui élimine le scintillement de l'écran.







Les principales spécifications sont un taux de contraste de 1 000:1, une luminosité de 400 cd / m2, une gamme dynamique élevée de VESA DisplayHDR 400, une gamme de couleurs de 99 pour cent sRGB, et un affichage de 16,7 millions de couleurs. DisplayPort x1, HDMI x2, sortie audio x1, USB Type-Bx1, et USB Type-Ax2 sont tous inclus sur l'interface. Le support se règle de -5 à 20 degrés d'inclinaison, de -90 à 90 degrés de pivotement, de 60 degrés de rotation et de 120 degrés de rotation, et le support VESA offre un pas de 100x100 mm. Les dimensions extérieures sont de 558 mm en largeur, 248 mm en profondeur, 402,7 à 522,7 mm en hauteur et un poids de 6,1 kg. Comme option plus abordable, nous proposons également le "ELITE XG250" avec un taux de rafraîchissement de 280Hz.







Pas de date ni de prix pour le moment.



