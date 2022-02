Thermaltake annonce les variantes turquoise et verte des refroidisseurs de CPU ToughLiquid ARGB Sync et ToughAir 510.



Thermaltake, la première marque de PC DIY premium pour les boîtiers, les systèmes de refroidissement, les périphériques de jeu et les solutions de mémoire pour les passionnés, élargit sa gamme de refroidisseurs de liquide tout-en-un et de refroidisseurs à air en introduisant de nouveaux produits colorés : Le refroidisseur liquide tout-en-un TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync Turquoise/ Racing Green et le refroidisseur de CPU TOUGHAIR 510 Turquoise /Racing Green.











Ajoutant des modèles plus colorés à la série de refroidisseurs de liquide AIO, le TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync Turquoise/Racing Green All-In-One Liquid Cooler est un refroidisseur de liquide tout-en-un équipé de TOUGHFAN 12 avec un contrôleur intégré et un capot rotatif avec 6 LED, qui peut être contrôlé par les cartes mères compatibles RVB 5V. Notamment, le TOUGHFAN 12 est un ventilateur supérieur avec des vitesses allant jusqu'à 2000RPM et seulement 22,3dba de signature sonore, offrant une excellente performance de refroidissement silencieuse. Le refroidisseur TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync Turquoise/Racing Green est le meilleur choix pour les utilisateurs qui recherchent un refroidisseur tout-en-un fonctionnel et esthétique.











Cependant, si vous recherchez un refroidisseur d'air de couleur spéciale sans éclairage RGB, le refroidisseur de CPU TOUGHAIR 510 Turquoise/Racing Green vous conviendra parfaitement ; ils sont tous deux dotés d'un design à tour unique et à double ventilateur, et équipés de deux ventilateurs optimisés de 120 mm à haute pression statique inspirés du TOUGHFAN 12 Turquoise/ Racing Green. Il dispose également de quatre caloducs en forme de U qui passent par un dissipateur thermique nouvellement conçu avec une structure d'ailettes asymétriques, garantissant des performances exceptionnelles.



Les utilisateurs peuvent soit poursuivre une construction monochrome ou mélanger et assortir tous les produits de couleur avec plus de nouvelles options à portée de main, comme l'installation d'un dispositif de refroidissement turquoise dans un châssis blanc pour un look frais et lumineux. En accord avec les dernières tendances, les refroidisseurs de liquide TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync Turquoise/Racing Green et les refroidisseurs de CPU TOUGHAIR 510 Turquoise/Racing Green sont compatibles avec le dernier socket Intel LGA 1700 et s'adaptent à la plupart des sockets Intel et AMD (Intel : LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150 ; AMD:AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1). La compatibilité universelle donne aux utilisateurs plus de flexibilité dans le choix d'un AIO ou d'un refroidisseur à air.



Pour plus de détails sur les nouveaux refroidisseurs Thermaltake, veuillez visiter le site :



- Refroidisseur de liquide tout-en-un TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync Turquoise/Racing Green en Racing Green et Turquoise.



- Thermaltake TOUGHAIR 510 Turquoise/Racing Green CPU Cooler en Racing Green et Turquoise.



TECHPOWERUP