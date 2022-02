Intel lance également les processeurs Xeon D-2700 et Xeon D-1700.



Aujourd'hui, avant le MWC Barcelone 2022, Intel lance également les nouveaux processeurs Intel Xeon D : le Xeon D-2700 et le Xeon D-1700. Il s'agit des derniers systèmes sur puce (SoC) d'Intel conçus pour le réseau défini par logiciel et la périphérie, avec accélération intégrée de l'IA et de la cryptographie, Ethernet intégré, prise en charge de l'Intel Time Coordinated Computing (Intel TCC) et du Time Sensitive Networking (TSN), et fiabilité de classe industrielle. Les nouveaux processeurs Intel Xeon D étendent le calcul avec accélération au-delà du centre de données central, générant une meilleure expérience globale pour les utilisations et charges de travail clés du réseau et de la périphérie.







À propos des nouveaux processeurs Intel Xeon D



Deux nouveaux venus dans la famille des processeurs Intel pour réseaux et périphérie, les processeurs Intel Xeon D-2700 et Intel Xeon D-1700, répondent aux besoins de calcul des clients là où ils en ont le plus besoin : dans des environnements durcis où l'espace et la puissance sont limités. Ils se caractérisent par une fiabilité de niveau industriel, de multiples fonctions de sécurité matérielle et jusqu'à 56 voies PCIe à haut débit pour prendre en charge les réseaux à large bande passante, jusqu'à 100 Gb Ethernet. L'Intel Xeon D-1700 est évolutif de 4 à 10 cœurs et l'Intel Xeon D-2700 est évolutif de 4 à 20 cœurs, offrant ainsi une large gamme de plates-formes permettant aux clients de personnaliser leurs solutions en fonction des capacités de calcul et des performances dont ils ont besoin.



Les nouveaux processeurs Intel Xeon D présentent les caractéristiques suivantes :



-Jusqu'à 4CH DDR4 avec 3200 Hz.

- Jusqu'à 100 GbE en capacité de débit Ethernet.

- Jusqu'à 32/64 voies PCIe 4.0.



Construits sur l'architecture Sunny Cove Core, les nouveaux processeurs Intel Xeon D offrent :



- Un front-end amélioré, avec une capacité supérieure et un prédicteur de branche amélioré.

- Une machine plus large et plus profonde soutenue par une allocation plus large, des structures plus grandes et des ressources d'exécution.

- Améliorations des tampons de ligne de transition (TLB), de l'exécution à un seul fil et de la préextraction.

- Avec de nouvelles capacités optimisées pour les centres de données, notamment un cache de niveau intermédiaire (l2) plus grand et un vecteur plus élevé tout au long du processus.



Les nouveaux processeurs permettent d'augmenter les performances d'une génération à l'autre :



- Une amélioration jusqu'à 2,4 fois pour l'inférence de traitement visuel.

- Amélioration jusqu'à 1,7 fois pour les charges de travail complexes de mise en réseau, comme l'UPF 5G à la périphérie du réseau.

- Amélioration jusqu'à 1,5 fois pour les cas d'utilisation SD-WAN, SASE et en périphérie avec IPSec.

- Amélioration jusqu'à 1,8 fois pour les cas d'utilisation de contrôleur de livraison d'applications et d'appliance de sécurité avec TLS.

- Amélioration jusqu'à 1,56 fois pour les appareils de communication.



