AGON by AOC dévoile le premier moniteur officiel de League of Legends au monde : AGON PRO AG275QXL.



L'une des plus grandes marques mondiales de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques, AGON by AOC, s'est associée à Riot Games pour présenter le premier moniteur inspiré de League of Legends et de sa technologie emblématique Hextech. L'AGON PRO AG275QXL - AGON League of Legends Edition présente un design unique et des caractéristiques spéciales conçues spécialement pour l'expérience MOBA.







League of Legends est le jeu sur PC le plus joué au monde, avec des millions de joueurs qui s'affrontent dans des compétitions à fort enjeu. AGON by AOC a créé le premier moniteur spécialement conçu pour apporter la meilleure expérience du rift aux joueurs du monde entier avec des fonctionnalités uniques telles que l'éclairage réactif aux événements du jeu. Les joueurs du célèbre titre remarqueront immédiatement le style distinct de l'AG275QXL avec son design inspiré de Hextech qui réunit le monde de la magie et de la technologie.











"Nous sommes ravis de notre partenariat avec Riot Games et d'avoir la possibilité de combiner notre expertise en matière de technologie des moniteurs avec la magie de League of Legends, ce qui nous permet de proposer un produit passionnant aux fans de League of Legends", a déclaré Stefan Sommer, responsable du marketing mondial chez AOC. L'AG275QXL offre des fonctionnalités exceptionnelles telles que le mode League of Legends, le LoL QuickSwitch, des sons exclusifs de mise sous/hors tension, la synchronisation Light FX et le design OSD de la signature LoL.







Visuellement, le moniteur est une pièce exceptionnelle qui intègre League of Legends dans tous ses aspects : Le châssis et le support sont ornés d'éléments du design emblématique de Hextech que l'on retrouve dans tout l'univers de League of Legends. Le moniteur brille grâce aux effets de lumière spéciaux qui se synchronisent avec l'action dans le jeu. Le mode LoL dédié garantit que la vue de Summoner's Rift est vue avec une clarté visuelle à l'esprit. Les joueurs seront totalement immergés avec leur propre écran League of Legends.







Un moniteur doté des meilleurs buffs et runes



Pour garantir des performances constantes et haut de gamme aux joueurs occasionnels comme aux pros de l'esport en herbe, l'AG275QXL présente des spécifications de premier ordre : L'écran IPS de 27 pouces bénéficie d'une résolution QHD avec un taux de rafraîchissement rapide de 170 Hz pour des visuels les plus fluides, même dans les combats d'équipe les plus fous. Pour éliminer les bégaiements et les déchirures, l'AG275QXL prend en charge Adaptive Sync avec FreeSync Premium et un temps de réponse impeccable de 1 ms GtG pour garantir une sortie impeccable. Avec l'affichage VESA DisplayHDR 400, ShadowControl et le mode sans scintillement, les joueurs peuvent profiter de longues sessions de jeu et d'une représentation cristalline de leurs champions préférés plongeant dans la bataille. AGON by AOC vise à forger l'équipement adéquat pour les joueurs afin de maximiser pleinement leurs performances et de les aider à surmonter les défis.



Disponibilité et Prix



Le révolutionnaire AGON PRO AG275QXL - League of Legends Edition sera disponible sur Amazon à partir de mars 2022 pour 479.99 Dollars.



TECHPOWERUP