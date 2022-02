Le groupe FSP présente les alimentations de la série HYDRO GT PRO.



FSP Group, annonce aujourd'hui la toute nouvelle série d'alimentations HYDRO GT PRO. Libérez les performances maximales de votre PC avec les nouvelles alimentations de la série HYDRO GT PRO de FSP. Certifiée 80 plus gold, la nouvelle série HYDRO GT PRO est disponible en deux variantes, 850 W et 1000 W, ce qui permet aux utilisateurs de choisir la solution idéale pour leur système.







Conçues pour les jeux et l'utilisation occasionnelle, ces nouvelles alimentations apportent la technologie de pointe de FSP à votre bureau. Avec l'augmentation des matériels gourmands en énergie, les nouvelles alimentations de la série HYDRO GT PRO de FSP répondent aux besoins d'efficacité énergétique élevée avec une stabilité incroyable, augmentant la durabilité du produit et extrayant des performances maximales de tous les composants du système.







Ouvrez la porte pour entrer dans le métavers en toute confiance, accélérez le développement et l'application des logiciels VR/AR avec les alimentations de la série HYDRO GT PRO de FSP, en fournissant une alimentation électrique stable et efficace sur demande au matériel informatique à haute vitesse.







Avec des caractéristiques telles que la conception d'un rail unique +12V, démontrant les prouesses d'ingénierie du groupe FSP, les alimentations de la série HYDRO GT PRO se concentrent sur les performances des cartes graphiques haut de gamme à forte consommation du marché. La fourniture d'une alimentation stable permet de protéger l'unité contre toute condition de surcharge. De plus, les deux jeux de connecteurs ESP12V 4+4 broches disponibles dans les alimentations de la série HYDRO GT PRO sont idéaux pour les cartes mères gourmandes en énergie.







Les nouvelles alimentations de la série HYDRO GT PRO permettent de jouer à grande vitesse sans que les composants délicats du système ne soient mis à rude épreuve. Elles permettent aux joueurs d'entrer de manière transparente dans des expériences AR/VR métaverses et leur donnent la possibilité de s'adonner sans retenue à des jeux AAA à couper le souffle.



Dotées de condensateurs japonais de 450 V, 105°C et d'un module DC to DC, les alimentations de la série HYDRO GT PRO sont conçues pour offrir une fiabilité supérieure dans des environnements de fonctionnement à forte charge. De plus, la technologie supérieure LLC Topology de FSP optimise l'efficacité de la conversion de puissance et réduit le bruit et la génération d'EMI.







Fabriquées par les designers de FSP dans un cadre noir élégant, les alimentations de la série HYDRO GT PRO mettent également l'accent sur la commodité d'utilisation grâce à une conception semi-modulaire avec des câbles plats noirs qui permettent aux utilisateurs de contrôler l'encombrement des câbles. Le ventilateur FDB de 120 mm utilisé pour refroidir l'unité est un excellent complément, qui offre un environnement de travail silencieux et peu bruyant. Sous une charge de 30 %, les alimentations HYDRO GT PRO ne produisent aucun bruit. Enclenchez le commutateur de ventilateur éco semi-fanless et profitez d'un environnement de travail à 0 dBA et bénéficiez en plus de la longue durée de vie d'un ventilateur de 120 mm à palier dynamique fluide.



Dans l'ensemble, les nouvelles alimentations HYDRO GT PRO 850 W et 1000 W sont la référence en matière d'alimentations pour jeux de milieu et haut de gamme sur le marché. Dotées d'un ensemble complet de fonctions de protection matérielle (OCP/OVP/OPP/SCP/OTP) qui protègent votre système contre tout incident électrique, les nouvelles alimentations de la série HYDRO GT PRO de FSP offrent aux utilisateurs un environnement de travail sans stress.



Disponibilité et Prix



- La FSP HYDRO GT PRO 850 W sera disponible en février 2022 au prix de 119 Dollars sur les deux canaux en ligne/hors ligne.

- La FSP HYDRO GT PRO 1000 W sera disponible en février 2022 au prix de 139 Dollars sur les deux canaux en ligne et hors ligne.



TECHPOWERUP