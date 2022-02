Acer annonce le nouveau Swift 5, un ultraportable puissant et haut de gamme.



Acer a mis à jour aujourd'hui sa populaire gamme d'ordinateurs portables Swift avec les nouveaux modèles Swift 5 et Swift 3. Pour repousser les limites de ce qui est possible avec un appareil fin et léger, ces nouveaux ordinateurs portables sont équipés de processeurs Intel Core de 12e génération, de superbes écrans tactiles et d'une autonomie de batterie de toute une journée : tout ce dont un professionnel mobile a besoin.











"Conçu pour les cadres et les professionnels mobiles, le dernier Acer Swift 5 offre un équilibre parfait entre performances et portabilité", a déclaré James Lin, directeur général des ordinateurs portables de la division des produits informatiques d'Acer. "L'ordinateur portable vérifié par Intel Evo- ne se contente pas d'offrir une expérience exceptionnelle, il est logé dans un élégant châssis unibody mince et léger usiné par CNC et doté d'un magnifique écran tactile." " Intel et Acer ont une longue histoire de co-ingénierie pour offrir des ordinateurs portables étonnants ", a déclaré Josh Newman, vice-président et directeur général de Client Computing Group Mobile Innovation. "Maintenant, plus que jamais, nos ingénieurs se concentrent sur les expériences qui comptent le plus avec la plateforme Intel Evo, alimentée par les processeurs Intel Core de 12e génération."







Premium, puissant et léger



Le nouvel Acer Swift 5 (SF514-56T) est un ordinateur portable haut de gamme conçu pour les professionnels mobiles qui ont besoin de travailler en déplacement et d'être élégants. Toutefois, sous cette apparence élégante, le châssis unibody usiné par CNC de l'ordinateur portable lui permet de tirer parti d'un processeur Intel Core de 12e génération comportant jusqu'à 12 cœurs avec des graphiques Intel Iris Xe, tout en restant léger (1,2 kg), grâce à l'aluminium de qualité aéronautique. Son boîtier fin de 14,95 mm (0,59 in) est complété par 16 Go de mémoire LPDDR5 à double canal et jusqu'à 2 To de stockage SSD PCIe Gen 4.



Conçu pour une utilisation sans effort, le Swift 5 est doté de Windows Hello, intégré à un lecteur d'empreintes digitales situé sur le bouton d'alimentation, afin d'offrir des connexions plus pratiques et plus sûres - à partir de là, Cortana avec voix fonctionne comme un assistant de productivité personnel. L'ordinateur portable a également été certifié par Intel Evo comme répondant à des objectifs d'expérience clés tels que le réveil instantané de la veille et une autonomie de 10 heures en conditions réelles. En cas de besoin, une charge de 30 minutes permet d'obtenir plus de 4 heures de batterie.



Pour finir, le pavé tactile OceanGlass de l'ordinateur portable a été fabriqué à partir de déchets plastiques provenant des océans, offrant ainsi une sensation tactile lisse semblable à celle du verre. Cette distinction écologique ne se fait pas au détriment des performances : le pavé tactile est certifié Microsoft Precision Touchpad et prend en charge les gestes à plusieurs doigts.



Superbe écran tactile



L'Acer Swift 5 est doté d'un superbe écran tactile WQXGA (2560x1600)[1] et d'un certain nombre de fonctionnalités centrées sur l'utilisateur qui lui permettent de se démarquer. Les utilisateurs remarqueront immédiatement des bords fins sur les quatre côtés de l'écran, ce qui permet un rapport écran/corps de 92,22 %. Le format 16:10 offre plus de surface verticale que le format 16:9 traditionnel, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent voir une plus grande partie d'un document ou d'une feuille de calcul avant d'avoir à faire défiler l'écran. L'écran est constitué d'une couche de verre Corning Gorilla Glass antimicrobien, à la fois résistant et doté d'argent ionique pour protéger la surface.



Le Swift 5 est un choix particulièrement judicieux pour les personnes qui travaillent à domicile ou en déplacement et qui sont amenées à prendre de nombreuses conférences téléphoniques. Sa webcam MIPI FHD s'appuie sur la technologie Acer TNR (Temporal Noise Reduction) pour fournir un retour vidéo de haute qualité, même dans des conditions de faible éclairage, tandis que la technologie Acer PurifiedVoice avec AI Noise Reduction garantit que la voix de l'utilisateur est claire et nette. L'ordinateur portable est également équipé du Wi-Fi 6E[5] pour une connectivité globale améliorée.



Refroidissement et connectivité



Pour soutenir son puissant matériel, le Swift 5 est équipé d'une gamme impressionnante de solutions thermiques. Son clavier rétroéclairé est doté d'une entrée d'air qui expulse 8 à 10 % de chaleur en plus qu'un clavier standard, tandis que le système TwinAir à double ventilateur et les caloducs D6 améliorés augmentent encore le flux d'air et l'efficacité thermique. Les utilisateurs peuvent adapter cette performance de refroidissement à la tâche en cours en appuyant sur "Fn+F" pour passer d'un mode d'utilisation à l'autre : silencieux, normal et performance.



Le Swift 5 réussit à offrir aux utilisateurs le meilleur de deux mondes : il est fin et léger, mais il dispose également d'une sélection complète de ports. Les utilisateurs peuvent profiter de deux ports Thunderbolt 4, d'un port HDMI 2.1 et de deux ports USB 3.2 Gen 1 (dont l'un peut être utilisé pour alimenter des périphériques même lorsque l'ordinateur portable lui-même est éteint).



Acer Swift 3



L'Acer Swift 3 (SF314-512) est un tout nouveau portable de 14 pouces bien adapté à une utilisation nomade. Disponible en trois designs de couleur lavée, l'appareil équipe les utilisateurs avec les derniers processeurs Intel Core de 12e génération et jusqu'à 2 To de stockage SSD. Il est doté d'un écran tactile 16:9 QHD ou FHD lumineux et d'une webcam FHD avec la technologie TNR d'Acer pour de meilleurs appels vidéo, tandis que le Wi-Fi 6E[5] et DTS Audio contribuent à une excellente expérience de streaming. Les ports essentiels sont également couverts : USB Type-C, USB Type-A et HDMI 2.1.



Parfait pour un style de vie pick-up-and-go, le Swift 3 peut être chargé rapidement en un instant, donnant quatre heures d'autonomie sur une seule charge de 30 minutes. Le Swift 3 est également équipé du système de refroidissement à double ventilateur TwinAir d'Acer, qui offre une amélioration de 65,8 %[6] par rapport aux performances thermiques d'un seul ventilateur.



Disponibilité et Prix



- L'Acer Swift 5 (SF514-56T) sera disponible en Amérique du Nord en juin 2022 à partir de 1 499 Dollars ; en EMEA en mars 2022 à partir de 1 799 euros.

- L'Acer Swift 3 (SF314-512) sera disponible en Amérique du Nord en juin 2022 à partir de 849.99 Dollars ; en EMEA en avril 2022 à partir de 1 199 euros.



TECHPOWERUP