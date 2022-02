JONSBO dévoile le refroidisseur de CPU HP400S à profil ultra bas.



JONSBO a dévoilé aujourd'hui le HP400S, un refroidisseur de processeur à flux supérieur et à profil ultra bas. Avec son ventilateur en place, le refroidisseur a une hauteur de seulement 36 mm. Malgré ses dimensions compactes, ses concepteurs affirment qu'il est capable de gérer des charges thermiques allant jusqu'à 140 W.























Sa conception implique quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur en contact direct avec le CPU à la base, se tordant en une pile d'ailettes en aluminium dense de 40 ailettes, qui sont ventilées par un ventilateur de 90 mm. Ce ventilateur de 90 mm de 15 mm de haut peut tourner à des vitesses allant jusqu'à 3 000 tr/min, poussant jusqu'à 48,3 CFM de flux d'air, et 3,24 mm H₂O de pression statique, avec un bruit maximal de 33 dBA. Le refroidisseur mesure 103 mm x 92 mm x 36 mm, pour un poids de 380 g. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge figurent LGA1700, AM4, LGA1200 et LGA115x.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP