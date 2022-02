Lego Star Wars : The Skywalker Saga devient enfin une pièce d'or après de multiples retards.







Lego Star Wars : The Skywalker Saga sera le plus grand jeu Lego à ce jour lorsqu'il sortira enfin, mais le voyage vers la sortie n'a pas été sans heurts. Le jeu a finalement reçu une date de sortie au début de l'année, mais compte tenu des nombreux retards qu'il a subis, beaucoup ont adopté une approche du type "je le croirai quand j'y jouerai". Eh bien, il semble que The Skywalker Saga respectera sa date de sortie, car le jeu est déjà passé à l'or !







La galaxie est à vous avec Lego Star Wars : The Skywalker Saga ! Jouez les neuf films de la saga Star Wars dans un tout nouveau jeu vidéo Lego pas comme les autres. Vis des aventures amusantes, un humour fantaisiste et la liberté de t'immerger complètement dans l'univers de Star Wars comme jamais auparavant.



Pour la première fois dans un jeu vidéo Lego, explorez la galaxie à votre façon en vous envolant vers certains des lieux les plus légendaires de la saga. Vous pouvez commencer votre voyage avec Star Wars : The Phantom Menace pour une course de podcasts sur Tatooine. Vous pouvez également choisir de vous lancer dans les aventures de Rey dans Star Wars : The Rise of Skywalker. Les joueurs ont la liberté de se rendre sur n'importe quelle planète, dans n'importe quel ordre et à n'importe quel moment.



Lego Star Wars : The Skywalker Saga sera disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et Switch le 5 avril 2022.



