TECHPOWERUP nous propose le test d'une carte graphique : La MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12 Go.







La semaine dernière, nous vous avons présenté la GeForce RTX 3080 12 GB OC d'ASUS ROG Strix, et aujourd'hui, nous vous présentons la contre-pièce de MSI, la GeForce RTX 3080 Suprim X 12 GB. La GeForce RTX 3080 12 GB a été lancée furtivement par NVIDIA, en janvier dernier. Elle est conçue pour combler le vide entre la RTX 3080 originale et la RTX 3080 Ti afin que la société puisse mieux concurrencer la Radeon RX 6800 XT, ou principalement être en mesure de frapper le MSRP de 999 $ (prix Fantasyland). La nouvelle version de 12 Go de la RTX 3080 apporte également avec elle la limite de performance minière Low Hash Rate (LHR) que NVIDIA met sur toutes les nouvelles versions pour dissuader les mineurs de s'emparer de ces cartes.



La GeForce RTX 3080 "Ampere" a été lancée en 2020 avec 10 Go de mémoire sur une interface mémoire de 320 bits, même si le silicium GA102 sur lequel elle est basée supporte une interface plus large de 384 bits, qui a été exploitée au maximum avec la RTX 3090. Le paysage des cartes graphiques haut de gamme a changé de façon inattendue avec la série AMD Radeon RX 6800, et la RX 6900 XT basée sur l'architecture RDNA2 a rétabli la concurrence dans le haut de gamme, ce qui a poussé NVIDIA à lancer plusieurs UGS pour essayer de rétablir sa suprématie en matière de prix et de performances, bien que ce ne soit qu'en regardant le PDSF. Pendant tout ce temps, le scalping au détail et le boom du minage de crypto-monnaies ont détruit le MSRP, et la tarification prévisible.







La RTX 3080 12 GB n'est pas seulement la RTX 3080 habituelle avec 20% de mémoire en plus. Pour faire passer la VRAM de 10 à 12 Go, NVIDIA a dû augmenter le nombre de puces mémoire de 10 à 12. Les puces mémoire supplémentaires doivent être connectées au GPU, ce qui augmente la largeur du bus à 384 bits et, donc, la bande passante globale de la mémoire. NVIDIA a également profité de l'occasion pour ajouter un peu plus de muscle. Le RTX 3080 12 Go est doté de 8 960 cœurs CUDA répartis sur 70 multiprocesseurs de streaming, alors que le RTX 3080 original en compte 8 704 sur 68 multiprocesseurs de streaming. Cela marque également une augmentation proportionnelle des cœurs Tensor (280 contre 272) et des cœurs RT (70 contre 68). Le ROPS est resté constant, à 96. Tout cela, cependant, s'accompagne d'une augmentation significative de la puissance de la carte mère, qui est maintenant évaluée à 350 W ; la RTX 3080 ne consomme que 250 W.



Voici la fiche technique :







La GeForce RTX 3080 12 GB Suprim X de MSI est la carte RTX 3080 12 GB la plus haut de gamme de la société - son produit phare. Comme sur les autres cartes Suprim X, vous bénéficiez d'une solution thermique à trois fentes et à trois ventilateurs associée à un overclock d'usine à 1890 MHz en boost, soit 180 MHz de plus que les horloges de base de la RTX 3080 FE de NVIDIA. Cela en fait la RTX 3080 12 Go la plus cadencée du marché. La deuxième carte la plus rapide est l'ASUS Strix avec 1860 MHz. MSI a également augmenté la limite de puissance de 350 W à 370 W par défaut, et la plage de réglage manuel va jusqu'à 430 W. Comme sur les autres cartes Suprim X, il y a une fonction de double BIOS avec le BIOS "silencieux" actif par défaut, et le BIOS "gaming" offrant des températures plus basses à une vitesse de ventilation plus élevée.



Le prix officiel n'est pas disponible, mais nous voyons actuellement la carte listée pour environ 1 700 Dollars.



