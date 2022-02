MSI nous propose un nouvel écran PC : Le Optix MAG321QR.



La série MAG est née de tests de qualité rigoureux et a été conçue pour être un symbole de solidité et de durabilité. Visant à offrir la meilleure expérience utilisateur, la série MAG dispose d'un processus d'installation simple couplé à une interface utilisateur conviviale, ce qui en fait le meilleur choix pour les joueurs d'entrée de gamme.











VOYEZ PLUS LARGE, COMBATTEZ MIEUX



Les moniteurs de jeu eSports de la série Optix sont équipés d'un panneau WQHD prenant en charge une résolution allant jusqu'à 2560x1440. Ce panneau 16:9 permet aux joueurs d'examiner des scènes de jeu plus grandes par rapport aux panneaux FHD traditionnels et leur donne une longueur d'avance sur les autres concurrents.



C'EST LA COULEUR



Le moniteur de jeu de la série Optix est équipé d'un panneau IPS qui ne produit aucune distorsion d'image et des décalages de couleurs minimes lorsqu'il est vu sous différents angles. De plus, le panneau IPS offre des images claires et optimise instantanément la couleur et la luminosité de l'écran pour vous permettre de profiter au mieux de chaque scène.



L'affichage le plus vivant



Le moniteur de jeu MSI est équipé de la technologie HDR qui permet de produire des images plus détaillées, avec une gamme de couleurs plus étendue, et dont l'aspect est plus proche de ce que voit l'œil humain par rapport à un moniteur traditionnel.



Mise à jour du micrologiciel



Le MSI Optix MAG321QR peut mettre à jour le micrologiciel par le biais d'un connecteur USB, ce qui est simple et facile à utiliser. Cela permet aux utilisateurs de mettre à jour le firmware par eux-mêmes à tout moment lorsque la dernière version est publiée par MSI. Cela garantit que l'écran est toujours dans l'état le plus optimisé.



Synchronisation du profil HDMI CEC



Le moniteur de jeu MSI est construit avec la fonction HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Après avoir connecté la technologie HDMI CEC intégrée aux contrôleurs PlayStation ou Switch, le contrôleur peut être utilisé pour réveiller l'écran avec différents modes qui peuvent être ajustés pour différents appareils.



PERFECTIONNEMENT DE TOUTES les fréquences de rafraîchissement



Affrontez n'importe quel jeu sans déchirure, bégaiement, scintillement ou artefacts. La compatibilité G-SYNC adapte dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l'écran à la fréquence d'images du GPU. Contrairement à d'autres solutions, sa fréquence de rafraîchissement illimitée prend en charge de zéro Hertz jusqu'au maximum pris en charge par l'écran LCD. Vous pouvez donc compter sur des performances exceptionnelles dans tous les jeux.



Personnalisez

Votre équipement de jeu



Grâce à la technologie Mystic Light de MSI, les moniteurs de jeu de la série Optix MAG fournissent une lumière ambiante douce qui peut facilement être synchronisée avec tout autre produit de jeu compatible avec Mystic Light. Sélectionnez l'une des couleurs de la palette à l'aide de votre smartphone ou de l'application Mystic Light pour adapter le style de votre système à vos goûts. Ou bien, activez simplement l'écho de jeu, en laissant le rétroéclairage de votre moniteur danser sur la musique que vous jouez sur l'ordinateur.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 17 mars 2022. Le prix sera de : 499.96 euros.



MSI