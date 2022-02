ICY BOX nous propose un nouveau système de stockage pour 4 disques durs SATA III 3.5" : La IB-3804-C31.



Vous avez été séduit par les boîtiers 5x et 10x précédents ? Aujourd'hui, nous poursuivons la série et proposons les mêmes avantages dans un boîtier 4x, qui est en outre fabriqué en aluminium de haute qualité et équipé de la technologie USB 3.1 (Gen 2) Type-C® actuelle. Une suite ne peut pas être plus excitante et actuelle !



















La confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux



Le slot de sécurité Kensington à l'arrière et les verrous supplémentaires sur chaque tiroir de disque dur offrent une sécurité et protègent également contre le retrait accidentel des disques durs. Les disques durs peuvent être activés et désactivés individuellement sans interruption de la connexion USB et les LED du système informent sur le fonctionnement et l'utilisation des disques durs. Le boîtier peut être utilisé comme un immense espace de stockage de données, et une autre caractéristique est l'interface hôte externe USB 3.1 (Gen 2) Type-C avec support UASP. Il est d'ailleurs possible d'utiliser des disques durs sans aucune limitation de capacité.



Utilisation confortable



Parmi les particularités de l'IB-3804-C31, on trouve diverses fonctions confortables, par exemple l'installation du disque dur sans support et le mode de veille économe en énergie. Mais la fonction HotSwap, Plug & Play ainsi que la compatibilité avec Windows, macOS et Android sont également avantageuses.



Quand il fait chaud



Le boîtier est en grande partie en aluminium, ce qui lui confère une grande stabilité et une bonne dissipation de la chaleur. Le refroidissement des lecteurs est en outre assuré par un grand ventilateur de 90 mm à l'arrière de l'appareil et par des entrées d'air correspondantes dans les portes des lecteurs à l'avant.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 299.95 euros.



ICY BOX