SilverStone présente le châssis SETA H1 High Airflow Chassis.



SilverStone Technology présente la dernière addition à sa série SETA - le châssis mid-tower SETA H1. Conçu comme un châssis à haut débit d'air, le SETA H1 dispose d'un panneau frontal en maille perforée conçu pour fournir un flux d'air sans obstruction. Derrière le panneau frontal en maille se trouve deux ventilateurs de 160 mm qui fournissent un excellent flux d'air qui maximise l'efficacité globale du SETA H1.







Le SETA H1 est également livré avec un ventilateur de 140mm à l'arrière pour l'évacuation. Le boîtier utilise peut-être un autre facteur de forme de ventilateur peu commun ; la façade du SETA H1 supporte d'autres tailles de ventilateurs, y compris des ventilateurs de 120 mm et 140 mm. Derrière le panneau frontal en maille se trouve aussi une bande lumineuse RGB adressable qui procure une aura esthétique spectaculaire.







Le SETA H1 utilise une structure redessinée contrairement au SilverStone SETA A1. Le SETA H1 est doté d'un ensemble de caractéristiques différentes, notamment le panneau latéral en verre trempé de type charnière et l'ajout d'œillets en caoutchouc sur les trous de passage des câbles internes. Le SETA H1 a également plus de perforations à l'arrière.



Caractéristiques du SilverStone SETA H1 :



- Panneau frontal perforé entièrement maillé avec bandeau lumineux ARGB intégré pour une esthétique vibrante et un flux d'air totalement libre.

- Grand espace intérieur avec une disposition très polyvalente, ne fixant aucune limite à la créativité et à l'inventivité.

- Support étendu de refroidissement par air et par eau.

- Prend en charge les cartes mères SSI-EEB.

- Les ports d'E/S comprennent un port USB Type-C, deux USB 3.0 et un port audio combo.

- Prévention supérieure de la poussière avec des filtres à poussière amovibles sur le dessus et le dessous.







Le châssis SETA H1 de SilverStone sera vendu au détail pour 179.99 Dollars. En savoir plus sur le châssis SETA H1 chez SilverStone.



VORTEZ