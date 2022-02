TerraMaster améliore TOS 5 avec une interface utilisateur redessinée.



Le système TOS 5 redessiné, plus léger et plus fluide, doté d'une nouvelle interface utilisateur, offre une expérience utilisateur plus intuitive et plus agréable. En mars 2022, le nouveau système TerraMaster TOS 5 avec une interface utilisateur remaniée sera prêt pour un test bêta mondial.











Outre la refonte de l'interface utilisateur, le système TOS 5 mis à jour comporte une nouvelle technologie de mise en cache qui accélère le transfert des données entre le serveur et la base de données. Il en résulte une amélioration significative du temps de réponse, jusqu'à 300 % par rapport à la version précédente. Grâce au langage JavaScript progressif, TOS 5 dispose d'un cadre plus léger. La version actualisée de TOS 5 utilise également WASM pour optimiser la méthode de calcul et exécuter les calculs complexes du back-end sur le front-end. Cela permet au système de mieux prendre en charge un grand nombre d'utilisateurs simultanés, de manière plus rapide et plus fluide.



Intuitive et conviviale



Le nouveau design de l'interface utilisateur est désormais compact et intuitif, ce qui facilite la navigation et la familiarisation. La barre d'état a été optimisée pour fournir des informations plus claires. Les fenêtres contextuelles et les boutons sont également redessinés et optimisés et les boutons de commande sont placés à des endroits intuitifs. Tous ces changements ont pour but de créer une interface utilisateur plus conviviale.



Personnalisation



L'interface utilisateur améliorée de TOS 5 présente un style de page plus coordonné, une hauteur de police cohérente, une meilleure navigation dans les menus et utilise des couleurs simples et élégantes. Les utilisateurs peuvent personnaliser le fond d'écran et les pages de connexion pour ajouter une touche personnelle.



Sécurité améliorée



Le nouveau TerraMaster TOS 5 propose une authentification à deux facteurs en plus des mots de passe, ce qui double la sécurité pour éviter les erreurs. Les erreurs et les saisies erronées déclenchent également des alertes pour les administrateurs afin d'éviter d'autres erreurs.



Fonction d'auto-assistance améliorée



La fonction d'auto-assistance a été améliorée dans le nouveau TOS 5. Le menu Aide contient désormais une introduction et un guide simplifiés du système TOS. Il permet également d'accéder facilement au centre de service TerraMaster en ligne, où les utilisateurs peuvent trouver un assortiment de matériel d'auto-assistance, notamment un manuel d'installation et d'utilisation, des guides vidéo, des téléchargements de logiciels, la section forum, etc.



Pour en savoir plus sur le système TerraMaster TOS 5 mis à jour avec une interface utilisateur rafraîchie, consultez le site TerraMaster.



THE GURU3D