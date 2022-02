Microsoft veut recouvrir les PC non pris en charge d'un filigrane Windows 11 gênant.



Microsoft a d'abord dévoilé Windows 11 en juin de l'année dernière, mais l'annonce a rapidement été accueillie par des critiques en réponse à certaines des exigences strictes du système d'exploitation. Ces exigences rendent obligatoire la version 2.0 du module de plateforme de confiance (TPM), même si Microsoft n'a pas publié sa mise en œuvre de référence pour le TPM 2.0 avant octobre 2016, ce qui signifie que les processeurs lancés aussi récemment que début 2017 ne répondent pas aux exigences du système pour Windows 11.







Cependant, une fois que Microsoft a commencé à déployer Windows 11, la société a proposé un piratage du registre pour contourner la vérification de la compatibilité du processeur du programme d'installation de Windows 11, permettant aux utilisateurs de contourner l'exigence TPM 2.0 et d'installer Windows 11. Nous avons également publié un guide détaillant une méthode alternative pour installer Windows 11 sur du matériel non pris en charge qui n'implique pas de manipuler le registre. Compte tenu de l'existence de ces deux solutions de contournement, dont l'une est même proposée par Microsoft lui-même, la configuration requise pour Windows 11 n'est pas aussi stricte qu'il n'y paraît.



Cela dit, même s'il est possible de contourner les contrôles matériels et d'installer Windows 11, Microsoft indique clairement qu'il n'est pas recommandé de forcer une installation sur du matériel non pris en charge. La documentation d'assistance de Microsoft concernant le piratage du registre est accompagnée d'un avertissement indiquant que la modification du registre peut entraîner de graves problèmes. Les utilisateurs qui forcent la mise à jour de Windows 11 se voient également adresser un long avertissement indiquant que l'installation peut entraîner des dommages ou des problèmes de compatibilité et que le PC ne sera plus pris en charge.







Microsoft teste actuellement une nouvelle méthode pour rappeler aux utilisateurs de Windows 11 que leur PC ne répond pas aux exigences du système. Les derniers utilisateurs de Windows ont remarqué que la version 22557 du canal Dev de Windows 11 comprend l'ajout d'un filigrane "System requirements not met" qui apparaît sur le bureau. Heureusement, le filigrane n'est pas dessiné sur les applications ouvertes comme le filigrane "Windows n'est pas activé". Cependant, ce nouveau filigrane n'est pas encore sorti de la version de développement, donc il n'y a aucune garantie que sa forme actuelle soit la version finale.







La version de développement inclut également un avertissement "System requirements not met" dans l'application Settings. Cet avertissement et le filigrane du bureau sont les seuls rappels d'une installation forcée de Windows 11 ajoutés dans la version de développement jusqu'à présent, mais nous devons encore voir s'ils seront intégrés à une version de production dans leur forme actuelle, si tant est qu'ils le soient.



Heureusement, dans l'éventualité où le filigrane sortirait de la version de développement, il existe un moyen de le désactiver :



- Ouvrez l'éditeur de registre.

- Naviguez jusqu'à l'emplacement suivant.

- HKEY_CURRENT_USERControl PanelUnsupportedHardwareNotificationCache

- Changez la valeur de SV2 en '0'.

- Redémarrez.



HOTHARDWARE