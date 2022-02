SilverStone présente le refroidisseur standard Intel NT09-1700 pour LGA1700.



Avec la disponibilité des puces LGA 1700 d'Intel d'entrée et de milieu de gamme, les fabricants de refroidisseurs de CPU proposent des refroidisseurs standard Intel pour les processeurs Alder Lake. Le SilverStone NT09-1700 est conçu pour les systèmes à profil bas avec seulement 45 mm de hauteur. Il est équipé d'un ventilateur silencieux de 92 mm et d'un bloc de dissipation thermique en aluminium extrudé. Le refroidisseur utilise une conception de plaque arrière renforcée plus grande pour un meilleur support, un contact plus étroit et pour réduire la pression sur le PCB de la carte mère. Le SilverStone NT09-1700 utilise également un design de vis à ressort qui est meilleur que le mécanisme de verrouillage du refroidisseur Intel. Enfin, le NT09-1700 est livré avec de la pâte thermique pré-appliquée pour une installation facile avec une couverture parfaite de la pâte thermique IHS.







Au début du mois, Akasa a lancé un trio de solutions thermiques standard Intel LGA 1700. Le refroidisseur de série sur les processeurs Intel reste le même pour les générations précédentes, à l'exception du refroidisseur Intel Laminar RH1 fourni avec les processeurs Intel Core i9-12900 et Intel Core i9-12900F. Les processeurs débloqués du modèle K ne sont pas livrés avec des refroidisseurs de série et nécessitent l'achat séparé d'un refroidisseur de CPU.







Caractéristiques :



- Prend en charge les processeurs Intel LGA 1700,

- Conçu pour les systèmes à profil bas avec seulement 45 mm de hauteur,

- Ventilateur silencieux personnalisé de 92 mm pour un excellent refroidissement et un faible niveau sonore,

- Ailettes en aluminium extrudé pour une bonne dissipation de la chaleur,

- La conception de la plaque arrière renforcée réduit la flexion de la carte mère pour assurer un contact plus étroit avec le CPU.



Pour en savoir plus sur le SilverStone NT09-1700, veuillez consulter le site de SilverStone Technology.



VORTEZ