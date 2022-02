Razer présente le Razer Blade 14 le plus puissant à ce jour.



Razer présente le dernier Razer Blade 14 au Razer Store Live. La nouvelle version du Razer Blade 14 combine le dernier processeur AMD Ryzen 9 6900HX avec la dernière carte graphique NVIDIA GeForce RTX Ti. Le Ryzen 9 6900HX est doté de 8 cœurs et 16 threads et d'une horloge de pointe maximale de 4,9 GHz. Le refroidissement du processeur et du GPU haute performance est assuré par le système de refroidissement liquide Vapour Chamber de Razer, qui permet d'obtenir un nombre maximal de FPS sur l'ordinateur portable.







Le Razer Blade 14 est doté d'un châssis ultrafin de 0,66", soit 40 % plus petit que la plupart des ordinateurs portables de jeu de 15". Il utilise un châssis robuste en aluminium CNC avec une finition anodisée, ce qui le rend incroyablement léger et durable. Comme la plupart des ordinateurs portables Razer Blade, la dernière version est également proposée avec des options d'affichage, notamment un écran QHD 165Hz et un écran FHD 144Hz. Le Razer Blade 14 est également doté de la technologie THX Spatial Audio, d'un clavier à touches lumineuses RVB alimenté par Razer Chroma RGB et d'un pavé tactile Microsoft Precision Glass.



Options de configuration :



- CPU : AMD Ryzen 9 6900HX,

- GPU : GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti,

- Système d'exploitation : Windows 11,

- Affichage : 14" 144Hz Full HD, 14" 165Hz QHD,

- Mémoire : 16 Go DDR4,

- Stockage : 1 To SSD.



Prix et disponibilité



Le nouvel ordinateur portable de jeu Razer Blade 14 est maintenant disponible en précommande sur Razer.com à partir de 1 999. 9 Dollars. Les livraisons commenceront le 17 mars 2022.



Pour en savoir plus sur le modèle Razer Blade 14 2022, rendez-vous sur Razer.com.



VORTEZ