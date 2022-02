PHILIPS nous propose un nouvel écran PC : Le 27B1U7903.



Les moniteurs Philips Thunderbolt 4 offrent une solution de connexion à câble unique sûre et fiable. Le rétroéclairage Mini LED et l'écran certifié DisplayHDR 1400 garantissent une qualité d'image et une précision des couleurs exceptionnelles pour les utilisateurs sensibles aux couleurs.







Connectivité ultra-rapide pour les données, la vidéo et Ethernet



Ce moniteur station d'accueil Philips est l'un des premiers moniteurs Thunderbolt 4 au monde à être compatible USB4. Par rapport aux écrans USB-C traditionnels, la technologie Thunderbolt 4 offre des vitesses de transfert de données ultra-rapides de 40 Gbit/s, une vidéo haute définition, une connexion en guirlande multi-flux, des périphériques d'alimentation jusqu'à 90 W et une connexion Ethernet 1 Gbit/s stable, le tout sur un seul Un seul câble peut le faire. Thunderbolt 4 fournit une solution d'accueil USB-C mince, réversible et à câble unique pour un bureau fluide et pratique qui maximise la productivité.



Connexion simple mais robuste pour les configurations multi-écrans



La connexion en guirlande vous permet de piloter plusieurs moniteurs et appareils à partir d'un seul port Thunderbolt sur votre ordinateur portable. Connectez-vous à ce moniteur à partir du port Thunderbolt de votre ordinateur portable, vous pouvez ensuite vous connecter à un deuxième moniteur 4K à partir du deuxième port Thunderbolt de ce moniteur.



Résolution UltraClear 4K UHD (3840x2160) pour une précision extrême



Ces écrans Philips sont dotés de panneaux hautes performances qui offrent des images de résolution UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Que vous soyez un professionnel exigeant à la recherche d'images nettes à partir de votre solution de CAO ou un as de la finance travaillant avec de grandes feuilles de calcul, les écrans Philips donnent vie aux images et aux graphiques.



Mini rétroéclairage LED avec 2304 zones de contrôle d'éclairage local



Le mini rétroéclairage LED contrôle l'éclairage et le contraste. La petite taille de la mini-LED crée un rétroéclairage qui crée 2304 zones contrôlées indépendamment pour des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux. Le contenu HDR riche peut désormais être visualisé car il offre un contraste inégalé et une reproduction précise.



Technologie Quantum Dot pour des couleurs réalistes que vous voyez croire



La technologie Quantum Dot est une technologie innovante de nanocristaux semi-conducteurs qui émet avec précision de la lumière dans des bleus, des verts et des rouges plus brillants. Les moniteurs LCD dotés de la technologie de formation de couleurs Quantum Dot produisent des couleurs plus vives, affichant des images réalistes et colorées, avec des couleurs vives et éclatantes que vous voyez croire.



DisplayHDR 1400 offre des couleurs et un contraste impressionnants



Ce moniteur Philips est certifié selon le nouveau niveau de certification VESA DisplayHDR 1400. Avec jusqu'à 1600 nits de luminosité maximale, une augmentation de 350 % de la plage de contraste et une gamme de couleurs plus large, cet écran offre des couleurs vives, des noirs plus profonds et des blancs plus brillants, et des résultats réalistes pour les jeux et les films, vous offrant un sans précédent. expérience de détail. Ce moniteur Philips offre plusieurs modes HDR, chacun optimisé pour votre scénario d'utilisation : HDR Gaming, HDR Movie, HDR Photo et VESA DisplayHDR Certified Level.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



On ne sait pas encore si l'article sera lancé, quand il le sera, ni à quel prix.



