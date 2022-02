AeroCool dévoile le boîtier Mid-Tower Cipher avec 15 baies de disques durs.



AeroCool a dévoilé le boîtier mid-tower Cipher destiné à ceux qui disposent d'une grande quantité de stockage local. Il présente une disposition conventionnelle de cloisons horizontales, mais avec une différence essentielle. Vers la région avant-droite du boîtier, se trouve un évent de ventilateur qui accueille deux ventilateurs de 120 mm ou deux de 140 mm, et peut monter des radiateurs de 280 mm ou 240 mm.



Le radiateur se retrouve dans le vide sanitaire derrière le plateau de la carte mère, tandis que ses ventilateurs se trouvent de l'autre côté. L'évacuation se fait par des évents situés le long du panneau latéral droit. Le panneau latéral gauche possède également ces évents, mais sert d'entrée. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Il y a quatre cages à disques amovibles de 3,5 pouces montées le long du plateau de la carte mère (avec un espace pour les ventilateurs du radiateur). Ces cages peuvent soit servir de guide d'air frais pour le radiateur monté sur le côté, soit contenir jusqu'à huit disques durs de 3,5 pouces ventilés par ces ventilateurs. Vous pouvez retirer les cages à disques dont vous n'avez pas besoin.



















Les fonctions de stockage ne s'arrêtent pas là. Le compartiment inférieur dispose de trois baies supplémentaires de 3,5 pouces, deux disques de 2,5 pouces peuvent être montés derrière le plateau de la carte mère et deux sur le dessus de la partition, pour un total de 15 disques, sans compter les SSD M.2 de votre carte mère.



Les autres options de ventilation comprennent trois ventilateurs frontaux de 120 mm derrière une prise d'air en maille ; trois évacuations supérieures de 120 mm et une évacuation arrière de 120 mm. Les fentes d'expansion comprennent deux fentes verticales. La connectivité en façade est assez standard, avec un USB 3.x type-A, deux USB 2.0, et des prises HDA. Tout cela, dans des dimensions mid-tower de 205 mm x 485 mm x 485 mm (LxPxH).



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP