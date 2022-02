TECHPOWERUP nous propose le test d'un boitier : Le Corsair iCUE 5000T RGB.



Corsair propose ses boîtiers iCUE sous une forme ou une autre depuis un certain temps. La marque tente de se différencier sur le marché en appelant ces variantes des "boîtiers intelligents". Alors que les offres initiales étiraient un peu ce terme, le matériel et le logiciel de contrôle ont considérablement évolué au fil du temps, entraînant des capteurs et des capacités supplémentaires. Avec l'iCUE 5000T RGB que nous examinons, Corsair ne se contente pas d'ajouter des éléments ARGB à un modèle existant comme la plupart des autres marques. Au lieu de cela, il y a 260 LED RVB adressables individuellement intégrées dans six bandes de LED et trois ventilateurs.







Pour la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP